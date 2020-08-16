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Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают "Коммунисты России"

12:32 16.08.2020 Фото: Instagram
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Лидер партии максим Сурайкин напомнил, что за океаном коронавирус все еще очень активен, кроме того, он считает, что ведущей стоит пройти 6-месячный карантин, "чтобы телезрители от нее наконец отдохнули".

Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают Коммунисты России
"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну

Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать врача и телеведущую Елену Малышеву в Россию из США, где распространяется коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее Малышева сообщила в своем аккаунте в Instagram, что застряла в Соединенных Штатах из-за отмены прямых рейсов в Россию. Сурайкин напомнил, что в США коронавирус все еще очень активен и "ездить туда никому не надо".

"Но Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID", — цитирует Сурайкина пресс-служба партии.

Глава "Коммунистов России" добавил, что Малышевой стоит пройти шестимесячный карантин, "чтобы телезрители от нее наконец отдохнули".

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 314 021 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 168 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,7 миллиона заразившихся.

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От редакции

Не пускать?

Аноним, 16 августа 2020 12:49
НВР:
Конечно не пускать!!!
Отправить к ней Зюганова и всю КПРФ. Пусть там ругаются. Кстати, согласно теории о революционной ситуации, в США она как раз имеет место. Коммунисты там сейчас просто необходимы. Разрушьте, товарищи, старый мир до основания, Геи всех стран, объединяйтесь!!!

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