Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают "Коммунисты России"

Лидер партии максим Сурайкин напомнил, что за океаном коронавирус все еще очень активен, кроме того, он считает, что ведущей стоит пройти 6-месячный карантин, "чтобы телезрители от нее наконец отдохнули".

"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну

Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать врача и телеведущую Елену Малышеву в Россию из США, где распространяется коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее Малышева сообщила в своем аккаунте в Instagram, что застряла в Соединенных Штатах из-за отмены прямых рейсов в Россию. Сурайкин напомнил, что в США коронавирус все еще очень активен и "ездить туда никому не надо".

"Но Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID", — цитирует Сурайкина пресс-служба партии.

Глава "Коммунистов России" добавил, что Малышевой стоит пройти шестимесячный карантин, "чтобы телезрители от нее наконец отдохнули".

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 314 021 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 168 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,7 миллиона заразившихся.