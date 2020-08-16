Сгорела Toyota Platz на парковке чужого двора в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

От чего вспыхнула иномарка, предстоит установить дознавателю ОНД. Пострадавший автовладелец утверждает, что с машиной было все в порядке. Он припарковал ее за 10 минут до происшествия.

Припарковавшийся в чужом дворе Toyota Platz сгорел в Бердске

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье, 16 августа, около 9.30 на парковке возле дома №124 по ул. Красная Сибирь горел автомобиль.

Автовладелец припарковал машину на обустроенной стоянке во дворе и, по его словам, автомобиль полыхнул буквально минут через десять, как он ушел.

— Сработала сигнализация, выскочил во двор, машина полыхала открытым огнем, цитирует пострадавшего АвтоБердск.

Потушить горевший авто с помощью подручных средств и огнетушителя очевидцам с хозяином не удалось. Справиться с открытым огнем удалось приехавшим на двух автоцистернах пожарным. Ситуацию усугубляло то, что горение авто было среди других автомобилей на дворовой парковке.

От чего загорелась иномарка в столь короткое время после его паркования в чужом дворе, мужчина, проживающий собственно совсем в другом доме, на улице Лунной, понятия не имеет. Все агрегаты были в исправности, с электрикой в «Тойоте» тоже был, по его словам, полный порядок.

Работающий на месте происшествия дознаватель отдела надзорной деятельности определил совместно с жильцами дома, что вокруг места происшествия имеется, как минимум, три камеры наружного видеонаблюдения. Насколько они «смотрят» на место, где возник пожар, станет известно позднее при просмотре видео. В случае, если пожар попал в поле зрения хотя бы одной из камер, нетрудно определить из-за чего он возник, считают очевидцы. Особенно если это было вмешательство извне.

Дознаватель ОНД сказал сайту АвтоБердск, что все подробные комментарии о причинах произошедшего последуют не раньше понедельника.

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