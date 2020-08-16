"Зашитая дыра в груди": Момент гибели демонстранта в Минске попал на видео. 18+

По версии МВД Белоруссии, он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось у него в руках. 15 августа похоронили погибшего Александра Тарайковского.

AP опубликовало видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске

Агентство Associated Press (AP) опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели демонстранта в Минске.

По версии МВД Белоруссии, вечером 10 августа один из протестующих "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью".

11 августа управление Следственного комитета по Минску начало проверку по этому факту. Официальный представитель ведомства Екатерина Гарлинская тогда сообщила, что "личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы".

В субботу в полдень на площади у метро "Пушкинская" прошла гражданская панихида и массовый митинг памяти погибшего участника акции протеста.

Опубликовано видео, на котором запечатлены последние секунды жизни протестующего Александра Тарайковского в Минске. Кадры выложило агентство Associated Press.

На видео показана со спины цепь омоновцев. Слышны выстрелы, видны вспышки светошумовых гранат. Слева от омоновцев находится мужчина в белой футболке. На груди у него расплывается красное пятно, затем он падает.

Мужчина ничего не пытается бросить. В руках он, судя по кадрам, вообще ничего не держит.

В МВД Белоруссии утверждают, что активист держал в руке взрывное устройство, которое хотел бросить в сторону омоновцев, но оно взорвалось раньше.

Вдова Тарайковского Елена Герман заявила, что у мужа не было взрывных устройств. Также она рассказала, что руки и ноги погибшего были целыми, а в области груди была зашитая дыра.

15 августа в Минске прошли похороны Тарайковского, на которых собрались тысячи человек.

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