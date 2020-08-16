16.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области

13:47 16.08.2020 Фото: pexels.com
0

Число выздоровевших за последние сутки в регионе почти вдвое превысило количество подхвативших коронавирусную инфекцию - 87 против 47. В Бердске затишье - число заболевших остановилось на цифре 232.

Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области
Умерли от коронавируса мужчина 82 лет и две женщины 60 и 70 лет за сутки на 16 августа в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области

Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской областиВылечились от COVID-19 в Бердске 230 пациентов, зараженных всего 232 на 16 августаЕщё 1887 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 16 августа в регионе зарегистрировано 10 621 случай заражения коронавирусной инфекцией (+47 за последние сутки), в том числе 646 детей. 9 266 пациентов выписаны с выздоровлением (+87 за сутки).

Скончались три пациента: мужчина 82 года, женщины в возрасте 66 лет, 70 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 312 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 060

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 585 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 368 670 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 255 жителей региона, 33 786 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние двое суток в Бердску не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 232 больных.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Позитивная статистика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Размахивавший младенцем за ногу отец-жонглер объяснил свой поступок на видео
14:08 16-08-2020
Размахивавший младенцем за ногу отец-жонглер объяснил свой поступок на видео
Подавился обедом и скончался посетитель кафе "Чинар"
13:56 16-08-2020
Подавился обедом и скончался посетитель кафе
БердскИз зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области
13:47 16-08-2020
Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области
Резервный фонд на 1,8 трлн рублей увеличил Мишустин для непредвиденных расходов
13:33 16-08-2020
Резервный фонд на 1,8 трлн рублей увеличил Мишустин для непредвиденных расходов
"Зашитая дыра в груди": Момент гибели демонстранта в Минске попал на видео. 18+
13:25 16-08-2020
Погиб горняк и трое пострадали при обрушении породы на угольной шахте Кузбасса
13:02 16-08-2020
Погиб горняк и трое пострадали при обрушении породы на угольной шахте Кузбасса
Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия
12:54 16-08-2020
Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия
Пополнять карты на кассах магазинов разрешат россиянам
12:41 16-08-2020
Пополнять карты на кассах магазинов разрешат россиянам
Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают "Коммунисты России" 1
12:32 16-08-2020
Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают
БердскСгорела Toyota Platz на парковке чужого двора в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
12:19 16-08-2020
Сгорела Toyota Platz на парковке чужого двора в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео