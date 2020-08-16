Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области

Число выздоровевших за последние сутки в регионе почти вдвое превысило количество подхвативших коронавирусную инфекцию - 87 против 47. В Бердске затишье - число заболевших остановилось на цифре 232.

Умерли от коронавируса мужчина 82 лет и две женщины 60 и 70 лет за сутки на 16 августа в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 16 августа в регионе зарегистрировано 10 621 случай заражения коронавирусной инфекцией (+47 за последние сутки), в том числе 646 детей. 9 266 пациентов выписаны с выздоровлением (+87 за сутки).

Скончались три пациента: мужчина 82 года, женщины в возрасте 66 лет, 70 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 312 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 060

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 585 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 368 670 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 255 жителей региона, 33 786 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние двое суток в Бердску не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 232 больных.