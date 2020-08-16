Размахивавший младенцем за ногу отец-жонглер объяснил свой поступок на видео

Он заявил, что "именно это" якобы дает "правильное формирование как костного аппарата, так и связок". Но СК забрал дело у полиции для расследования.

Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок

Мужчина, задержанный в Сочи за то, что размахивал на видео младенцем, как куклой, объяснил свой поступок. Кадры его допроса в полиции опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Полиция после публикации ролика начала проверку. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. В субботу правоохранительные органы установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.

"Могу пояснить следующее: на видео видно, как я достаточно, в общем-то, небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некая с моей стороны небрежность", - заявил отец ребенка.

По словам мужчины, у него есть "свои представления о том, как нужно обращаться с детьми".

Задержанный также предложил обратить внимание на "маленьких обезьянок". Все-таки мы живем в дарвинистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли оттуда. Соответственно, активность, я считаю, необходимо ребенку давать с детства - давать ему ползать, быть ему немножечко на шарнирах, кувыркать его, жамкать и прочее", - заявил он.

Отец младенца добавил, что "именно это" якобы дает "правильное формирование как костного аппарата, так и связок".

В субботу СУ СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки и передаче его для дальнейшего рассмотрения, объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребенка и принятия процессуального решения.