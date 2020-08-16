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От удара лопнули головы: В реанимации в крайне тяжелом состоянии лежит выпавшая с 6 этажа на мужчину девушка в Бердске

14:35 16.08.2020 Фото: svidetel24.info
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Сообщение о ее смерти не поступало в Следственный комитет, который начал расследование происшествия после того, как пострадавший молодой человек скончался в больнице от травмы головы, не совместимой с жизнью.

От удара лопнули головы: В реанимации в крайне тяжелом состоянии лежит выпавшая с 6 этажа на мужчину девушка в Бердске
Мужчина пытался поймать девушку. Оба получили тяжелые черепно-мозговые травмы

Упавшая с балкона на 6 этаже многоэтажки в Микрорайоне Бердска жива. Но находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

- Информация о том, что она скончалась, к нам не поступала. Если бы это была так, нам бы стало известно. Пока таких сведений у нас нет, - прокомментировала Кулешова.

Накануне материалы переданы в следственный отдел по Бердску регионального управления для проведения доследственной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего. Это произошло после того, как скончался в больнице мужчина, пытавшийся поймать упавшую с балкона женщину.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 августа из окна многоэтажного дома №46 в Микрорайоне выпала женщина — прямо на стоявшего под балконом молодого человека. Обоих пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Они с такой силой столкнулись головами, что они разлетелись, как яйца, в мелкую крошку, сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск".

Удалось выяснить, что обоим пострадавшим не более 30 лет. Они были супругами. Все произошло, когда он возвращался с работы. По рассказам очевидцев, девушка кричала с лоджии о намерении что-то сделать с собой. А молодой человек уговаривал, не делать этого.

Врачи борются за жизнь пострадавшей, но не делают никаких положительных прогнозов.

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От редакции

Выражаем соболезнования

Леля, 16 августа 2020 16:27
Нисколько не жаль провокаторшу малохольную! Жаль парня, ее мужа, похоже натерпелся при жизни от неадекватной супружницы... пострадал, пытаясь спасти жену, благородно конечно, но надо ли было жертвовать собой,ее спасая? Думаю что нет

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