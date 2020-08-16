От удара лопнули головы: В реанимации в крайне тяжелом состоянии лежит выпавшая с 6 этажа на мужчину девушка в Бердске

Сообщение о ее смерти не поступало в Следственный комитет, который начал расследование происшествия после того, как пострадавший молодой человек скончался в больнице от травмы головы, не совместимой с жизнью.

Мужчина пытался поймать девушку. Оба получили тяжелые черепно-мозговые травмы

Упавшая с балкона на 6 этаже многоэтажки в Микрорайоне Бердска жива. Но находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

- Информация о том, что она скончалась, к нам не поступала. Если бы это была так, нам бы стало известно. Пока таких сведений у нас нет, - прокомментировала Кулешова.

Накануне материалы переданы в следственный отдел по Бердску регионального управления для проведения доследственной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего. Это произошло после того, как скончался в больнице мужчина, пытавшийся поймать упавшую с балкона женщину.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 августа из окна многоэтажного дома №46 в Микрорайоне выпала женщина — прямо на стоявшего под балконом молодого человека. Обоих пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Они с такой силой столкнулись головами, что они разлетелись, как яйца, в мелкую крошку, сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск".

Удалось выяснить, что обоим пострадавшим не более 30 лет. Они были супругами. Все произошло, когда он возвращался с работы. По рассказам очевидцев, девушка кричала с лоджии о намерении что-то сделать с собой. А молодой человек уговаривал, не делать этого.

Врачи борются за жизнь пострадавшей, но не делают никаких положительных прогнозов.