Как распределит первую российскую вакцину от COVID-19 правительство?

Государственное распределение позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита. РФПИ получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины из 20 стран.

Уточнен порядок распределения российской вакцины от коронавируса

Первая в РФ вакцина от COVID-19 включена в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, это поможет избежать дефицита, сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 16 августа.

"Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо новой вакцины, в перечень добавлены ещё шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.