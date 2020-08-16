Скончались от коронавируса 68 пациентов за сутки на 16 августа в России. Всего жертв 15 685 в стране

За минувшие сутки в РФ выявили 4969 новых случаев коронавируса. Число инфицированных за все время пандемии достигло в России 922 853, вылечились — 732 968. В мире зараженных свыше 21 млн человек.

В России выявили 4969 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на 16 августа в России выявили 4969 новых случаев коронавируса, 68 человек умерли, 3557 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 1284 человек (25,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

Новые сутки зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Темпы роста заболеваемости в целом по стране составляют 0,5 процента, ниже всего они в Подмосковье и Северной Осетии — 0,2 процента.

Больше всего новых случаев в Москве — 688. В Санкт-Петербурге выявили 163 инфицированных, в Подмосковье — 154, в Свердловской области — 150, в Ростовской области и Ставропольском крае — по 129, в Нижегородской области — 123.

Всего с начала пандемии число случаев заражения России достигло 922 853. Умерли за все время 15 685 человек, вылечились — 732 968.

В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 21 миллиона инфицированных, 755 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 5,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.