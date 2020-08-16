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Украли сейф с 16 млн рублей у пенсионерки. Вор не смог его открыть

15:22 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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В ночь на 15 августа неизвестные путем отжатия окна проникли в дом, совершили кражу сейфа и скрылись. Позже пропажу в "закрытом состоянии" обнаружили полицейские Москвы.

Украли сейф с 16 млн рублей у пенсионерки. Вор не смог его открыть
В Москве у пенсионерки похитили сейф с 16 млн рублей

Неизвестный похитил из дома столичной пенсионерки сейф с почти 16 млн рублей, но так и не смог добраться до денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

15 августа в полицию с сообщением о краже из дома обратилась пенсионерка, проживающая на улице Родионовской на северо-западе Москвы.

"Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:00 14 августа по 07:20 15 августа неизвестные путем отжатия окна проникли в дом, совершили кражу сейфа, в котором находились денежные средства в сумме 15,8 млн рублей, и скрылись. По адресу ул. Воротынская, дом 16 в закрытом состоянии обнаружен сейф, ничего не похищено", - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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От редакции

Странные воры?

Аноним, 16 августа 2020 18:08
Повезло бабуле

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