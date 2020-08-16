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Фото дня: Пилот с 5-этажку появился в Бердске, рисунок почти завершен на фасаде дома в Микрорайоне

15:37 16.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Художники, выигравшие президентский грант, решили отойти от демонстрации оружия. И в честь победы в Великой Отечественной войне изобразили мальчика в форме летчика с самолетиком. Смотрите видео.

Фото дня: Пилот с 5 этажку появился в Бердске, рисунок почти завершен на фасаде дома в Микрорайоне
Рисунок, изображающий юного пилота, во всю стену дома №17 по ул. Лунной официально откроют на следующей неделе

Граффити-картину почти дорисовали на фасаде 5-этажки в Микрорайоне Бердска Андрей Кукшев и Кристина Валеева. Они выиграли президентский грант. На воскресенье, 16 августа, им осталось только завершить колосья в самом низу живописного полотна.

Рисунок, изображающий юного пилота, во всю стену дома №17 по ул. Лунной официально откроют на следующей неделе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональная общественная организация «Сибирская планета» выиграла президентский грант под названием арт-конкурс «Великая Победа: события и люди». Грант будет реализован в Черепановском районе (две картины), Иситимском районе, Евсино и Линево (две картины) и в Бердске, рассказал руководитель арт-конкурса Евгений Коржов.

На конкурс свои работы прислали 28 художников. Экспертный совет, состоящий из представителей территорий, ассоциации дизайнеров и архитекторов, выбрали 10 художников, которые продолжили бороться в онлайн-формате. Люди стали голосовать за рисунки, которые они хотели бы видеть у себя.

По словам Евгения Коржова, бердчанин Андрей Кукшев представил самые отвечающие конкурсу работы и победил в онлайн-голосовании. Он является автором работы на торце дома по ул. Островского, 1А.

-В Бердске уже торжественно открыли один арт-объект на детском саду «Пчелка». Теперь мы рисуем вторую картину — на торце ул. Лунной, 17, - рассказал Коржов.

Во всю высоту пятиэтажки будет изображен мальчик в форме летчика. С самолетиком он выбегает из серости и радуется Победе в Великой Отечественной войне.

-Мы ушли от демонстрации оружия и различной формы. Искали новые подходы. Хотели украсить Бердск и остальные города, где мы работаем, молодежным творчеством. Через него мы как раз сохраняем память о победе, - констатировал Коржов.

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От редакции

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Аноним, 16 августа 2020 16:07
Ничего не имею против творчества художников. В стране которую мы победили делают лучшие в мире автомобили, уровень жизни и социальных пособий многократно выше чем у коренных россиян пенсия, медицина шикарная и ещё много много чего.
А тем временем страна победитель рисует картинки великой победы на полувековых хрущевках где живут бабушки с нищенской пенсией.
Очень стыдно перед людьми отдавших жизнь в Великой Отечественной войне. Они не за это воевали
Вованыч, 16 августа 2020 17:10
НВР:идея замечательная! Очень приятно осознавать, что есть в Бердске такая талантливая и патриотичная молодежь! Что не все рассуждают, как всепропалистская либерда, что хватит вспоминать о Великой Победе Великого Народа, что напрасно деды воевали, лучше бы сейчас д-мо в немецком свинарнике вилами их внуки разгребали.Ведь живут лучше нас, красивее, в арендованных квартирах, умирают от коронавируса дома, ибо денег на красивую медицину у них нет, а бесплатной и не бывало, соблюдают чистоту и порядок, потому что огромные штрафы, и прочее в том же духе. Рассказывайте дальше свои либердовые сказки о 'прекрасной Германии' и дальше, но только тем, кто там там никогда не был.И да, не надо сравнивать несравнимое. Вся Германия-две,(две, Карл!), Новосибирских области. И Россия 17 миллионов кв. километров! И убитых у них было в два раза меньше и экономические потери были несравнимы, но нет, все также либерасты талдычат свое по пластинке, про машины и пенсии.Но хватит о всепропалистах. Ребятам-художникам большое спасибо!
Аноним, 16 августа 2020 17:42
Почему победа 8 мая?
Аноним, 16 августа 2020 18:38
уже тошнит от этой победы!полностью

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