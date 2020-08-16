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Ефремова выписали из больницы спустя 4 дня. Был инсульт?

15:53 16.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Врач отметил, что при легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна. Но если состояние тяжелое, пациента могут продержать в больнице и месяц.

Ефремова выписали из больницы спустя 4 дня. Был инсульт?
Ефремова выписали из больницы через 4 дня после госпитализации. Это реально?

В субботу стало известно о выписке Михаила Ефремова из Боткинской больницы. Сердечно-сосудистый хирург ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили рассказал «360», какие на самом деле могут быть последствия и возможна ли быстрая выписка при диагнозе «инсульт».

Автандил Бабунашвили отметил, что выписка зависит от многих факторов и лечащий врач сам решает, когда можно выписывать пациента. Но не исключил, что выписать пациента с инсультом через день вполне реально.

Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение

Специалист отметил, что при легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна. Но если состояние тяжелое — все зависит от решения врача, пациента могут продержать в больнице и месяц. Также Бабунашвили подчеркнул, что если суженная артерия восстановилась, то пациента можно выписать уже через день.

Хирург заявил, что восстановление пациента зависит исключительно от тяжести инсульта. По статистике, если выписка пациента прошла корректно, то последствий не будет. Но это все рассматривается индивидуально с каждым пациентом, подчеркнул Бабунашвили.

Напомним, что Михаила Ефремова 11 августа вынесли на носилках без сознания прямо с судебного заседания по делу о смертельном ДТП. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у актера инсульт.

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От редакции

Скоро снова в суд?

Аноним, 16 августа 2020 16:25
Не мытьём, так катаньем! Уж очень сидеть не хоца. Тьфу!
MaG, 16 августа 2020 18:34
Станиславский сказал бы: не верю!

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