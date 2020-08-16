Водитель под кайфом на BMW протащил инспектора ДПС по асфальту 700 метров. Смотрите видео

Пока водителя "оформляли", пассажир пересел за руль и надавил на газ. Машину с архивными номерами позже нашли в одном из дворов. Беглеца задержали. Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского.

Беглец протащил инспектора на расстояние около 700 метров, после чего скрылся

Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности водителя BMW ранним утром на набережной Обводного канала в Петербурге. Его руку зажали стеклом на двери, полицейский проскользил по асфальту.

Видео с места происшествия 15 августа предоставили в ГУ МВД региона. Около половины шестого утра экипаж ДПС остановил BMW, выяснилось, что номера у автомобиля архивные. Пока инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский попытался машину остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Он протащил его на расстояние около 700 метров, после чего скрылся.

Вскоре машину нашли брошенной на улице Степана Разина. «Полицейские выставили засаду, спустя короткое время злоумышленник вернулся к машине, и его задержали», — отметили в главке.

36-летний уроженец Архангельской области привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Второй водитель судим по наркотическим статьям. По предварительным данным, оба в момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь полицейского. Ему понадобилась помощь врачей, 38-летний лейтенант в удовлетворительном состоянии.

Позже стало известно, что возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по городу.

По данным следствия, 36-летний ранее судимый водитель BMW своими действиями нанёс правоохранителю ушибленную рану теменной области, а также множественные ушибы и ссадины рук, ног и туловища.

На данный момент мужчина задержан — вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения. Также проводится ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, вчера, 15 августа, когда инспекторы проверяли документы у 36-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завёл машину. Его действиям попытался помешать один из инспекторов — 38-летний лейтенант полиции. Однако нарушитель наехал на него и, зажав руку стеклом водительской двери, протащил от дома № 155 до № 173 по Обводному каналу, а затем скрылся. По предварительным данным, в тот момент нарушители был под действием наркотиков.