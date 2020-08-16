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Водитель под кайфом на BMW протащил инспектора ДПС по асфальту 700 метров. Смотрите видео

16:20 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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Пока водителя "оформляли", пассажир пересел за руль и надавил на газ. Машину с архивными номерами позже нашли в одном из дворов. Беглеца задержали. Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского.

Водитель под кайфом на BMW протащил инспектора ДПС по асфальту 700 метров. Смотрите видео
Беглец протащил инспектора на расстояние около 700 метров, после чего скрылся

Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности водителя BMW ранним утром на набережной Обводного канала в Петербурге. Его руку зажали стеклом на двери, полицейский проскользил по асфальту.

Видео с места происшествия 15 августа предоставили в ГУ МВД региона. Около половины шестого утра экипаж ДПС остановил BMW, выяснилось, что номера у автомобиля архивные. Пока инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский попытался машину остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Он протащил его на расстояние около 700 метров, после чего скрылся.

Вскоре машину нашли брошенной на улице Степана Разина. «Полицейские выставили засаду, спустя короткое время злоумышленник вернулся к машине, и его задержали», — отметили в главке.

36-летний уроженец Архангельской области привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Второй водитель судим по наркотическим статьям. По предварительным данным, оба в момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь полицейского. Ему понадобилась помощь врачей, 38-летний лейтенант в удовлетворительном состоянии.

Позже стало известно, что возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по городу.

По данным следствия, 36-летний ранее судимый водитель BMW своими действиями нанёс правоохранителю ушибленную рану теменной области, а также множественные ушибы и ссадины рук, ног и туловища.

На данный момент мужчина задержан — вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения. Также проводится ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, вчера, 15 августа, когда инспекторы проверяли документы у 36-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завёл машину. Его действиям попытался помешать один из инспекторов — 38-летний лейтенант полиции. Однако нарушитель наехал на него и, зажав руку стеклом водительской двери, протащил от дома № 155 до № 173 по Обводному каналу, а затем скрылся. По предварительным данным, в тот момент нарушители был под действием наркотиков.

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