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Скончался 17-летний футболист прямо во время матча в Москве

16:38 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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На гибель футболиста отреагировал РФС, выразивший свои соболезнования родным и близким Михаила Колосова.

Скончался 17 летний футболист прямо во время матча в Москве
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался 17 летний футболист прямо во время матча в Москве

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Российский футбольный союз выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста во время матча в Рублево.

В воскресенье стало известно о смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время товарищеского матча, который проходил на западе Москвы в Рублево.

Во время игры он потерял сознание, прибывшие медики не смогли спасти молодому человеку жизнь.

На гибель футболиста отреагировал РФС, выразивший свои соболезнования родным и близким Михаила Колосова.

"Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта "Олимпик". Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

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