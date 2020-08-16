"Мышь повесилась в холодильнике, а Путин молчит": за выплату 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет подписались 257 000 россиян

Петиция, в которой родители просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, набирает обороты. На 17.00 воскресенья, 16 августа, подписи под обращением поставили почти 257 000 человек. За двое суток петицию к федеральной власти поддержали 6000 человек.
Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.
Петицию в начале июля создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий:
- 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.
-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.
С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.
Российские родители не теряют надежду, что продлят на август выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.
Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не корректно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.
Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.
Люди активно комментируют тему желаемых августовских выплат и приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. Со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.
В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.
Аноним, 14 августа:
- Детки - будущие солдаты, если яжемамки не будут справки собирать, что их сынки не годятся к военной службе.
Гость, 14 августа:
- Завидуйте молча от 16 до 18.
Елена, 14 августа:
Аноним, 15 августа:
- А чего стыдного в том, что рожают для государства, детишки вырастают и налоги платят, так что государство, пока они растут, в сторонке должно стоять? Нееее шерсти клок, а выдрать.
Аноним, 14 августа:
- Президент, думаю, сделает еще один подарок нашим деткам.
Елена, 15 августа:
- Как же, сделает, с мешками к банкоматам пойдем. Тут школа, а в холодильнике мышь повесилась.
Аноним, 15 августа:
Аноним, 15 августа:
- Родители просят помощи не для себя, а для детей. А какте-то грязные языки их ещё и обсуждают. Бог вам судья грязные и противные языкатые люди.
Аноним, 15 августа:
- Я одинокая мама пятерых несовершеннолетнийх детей, четверо из них пойдут в школу в этом году, я стою в центре занятости и получаю ежемесячные пособия - это весь наш доход. Может быть, наш Глава обратит внимание на такие семьи. Как нам выживать?
Лариса, 15 августа:
- Родители просят помощь, а грязные языки осуждают их. Как вам не стыдно осуждать человека, если вы такие умные и можете чем-то оказать помощь, так помогите, а оскорблять могут все. Как будто с вашего кармана выплата будет. Гавкаете, как собаки.
Аноним, 15 августа:
Аноним, 15 августа:
- Не будет никаких выплат. И по 3000 р в августе не было и не будет, им хорошо, а на нас наплевать.
Мария, 15 августа:
- Я тоже воспитываю двоих детей одна, никакой помощи я не получаю и алименты тоже не получаю. Мой бывший муж вообще проходит мимо детей, как будто их не знает, хотя в браке прожили 10 лет!!!! Это ж помощь президента, которую мы не клянчим, но выплатить можно... Ввели обучение полноценное, если бы дома обучались, так и в пижаме посидели за компьютером, а так по полной одевать детишек. А цены чуть ли не на 100% подняли, форма, которую мы брали в том году за 1200 стоит 2600 — ужас! Я СЧИТАЮ ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ МЫ НЕ КЛЯНЧИМ, А ОНИ ПОЛОЖЕНЫ НАШИМ ДЕТЯМ!!!
Аноним, 15 августа:
- Я думаю, кто называет людей попрошайками, своих детей не имеют! И могу поспорить, если бы у неё (него) были бы дети и этот человек оказался в тяжёлой жизненной ситуации, то молчали бы в тряпочку и так же ждали бы выплату в третий раз!
Валентина, 15 августа:
Вероника, 15 августа:
- Кто говорит «попрошайки», тот пусть поможет из своего кошелька - умные нашлись.
Аноним, 15 августа:
- ЛЮДИ ГОДАМИ В РЕГИОНАХ ВЫЖИВАЮТ. НЕ понятно, зачем привлекать в Россию мигрантов, если своему населению помочь, законы ТОЛКОВЫЕ написать, чтобы люди не боялись создавать семьи и заводить детей.
Аноним, 15 августа:
- Ну да, детям видно от трёх до семи нужна помощь, а остальные не дети...
Аноним, 15 августа:
Елена, 15 августа:
- Добрый день, я тоже мама двух детей и мне нужна помощь. Сын идет в 7 класс и дочь в садике. Нам много что нужно купить - я одна. Работаю на заводе, даже оформляли от 3 до 7 - не одобрили. Мне в справках заоблачную зарплату пишут, а на самом деле копейки, ещё кредит. И мне не хватает. Пришлось брать ему хороший телефон в рассрочку. И за это ещё платить. Я в общежитии комнату купила, до сих пор не могу рассчитаться с долгами. Живу, как все мамы.
Аноним, 16 августа:
- Кто ворует, тот на бобле. А кто честно горбом зарабатывает, тот с носом.
Сергей Хомяков, 16 августа:
- Не нравятся подачки - не берите. Не хотите стоять на коленях - не стойте. Наши родители подачек не ждали, на коленях не стояли, не ныли, не выли. И мы своих детей вырастили без подачек.