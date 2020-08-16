"Мышь повесилась в холодильнике, а Путин молчит": за выплату 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет подписались 257 000 россиян

Родители полагают, что президент может дать деньги третий раз перед сентябрьскими выборами. Другие критикуют: "Не нравятся подачки - не берите. Не хотите стоять на коленях - не стойте".

Родители просят денег на подготовку детей к школе

Петиция, в которой родители просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, набирает обороты. На 17.00 воскресенья, 16 августа, подписи под обращением поставили почти 257 000 человек. За двое суток петицию к федеральной власти поддержали 6000 человек.

Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Петицию в начале июля создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».



— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий:

- 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Российские родители не теряют надежду, что продлят на август выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не корректно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Люди активно комментируют тему желаемых августовских выплат и приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. Со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 14 августа:

- Детки - будущие солдаты, если яжемамки не будут справки собирать, что их сынки не годятся к военной службе.

Гость, 14 августа:

- Завидуйте молча от 16 до 18.

Елена, 14 августа:



- Не надо злорадствовать... Мой сын родился бы на две недели раньше, и ничего бы не получили. Деньги помогли, на медкомиссию в училище, подготовиться к учебному году.

Аноним, 15 августа:

- А чего стыдного в том, что рожают для государства, детишки вырастают и налоги платят, так что государство, пока они растут, в сторонке должно стоять? Нееее шерсти клок, а выдрать.

Аноним, 14 августа:

- Президент, думаю, сделает еще один подарок нашим деткам.

Елена, 15 августа:

- Как же, сделает, с мешками к банкоматам пойдем. Тут школа, а в холодильнике мышь повесилась.

Аноним, 15 августа:



- А что президент, ему в карман капают деньги,а до детей наших ему и дела нет. Думайте сами, как детей в школу провожать. Вот и хватается за голову, как детей в школу собирать - ни работы, ни пособий - как хотите, так живите.

Аноним, 15 августа:

- Родители просят помощи не для себя, а для детей. А какте-то грязные языки их ещё и обсуждают. Бог вам судья грязные и противные языкатые люди.

Аноним, 15 августа:

- Я одинокая мама пятерых несовершеннолетнийх детей, четверо из них пойдут в школу в этом году, я стою в центре занятости и получаю ежемесячные пособия - это весь наш доход. Может быть, наш Глава обратит внимание на такие семьи. Как нам выживать?

Лариса, 15 августа:

- Родители просят помощь, а грязные языки осуждают их. Как вам не стыдно осуждать человека, если вы такие умные и можете чем-то оказать помощь, так помогите, а оскорблять могут все. Как будто с вашего кармана выплата будет. Гавкаете, как собаки.

Аноним, 15 августа:



- Работы людей лишили, зарплаты поснижали. Все свели к минимуму из за ковид-19!!! А в итоге мы попрошайки. Так верните нам, то что было до...

Аноним, 15 августа:

- Не будет никаких выплат. И по 3000 р в августе не было и не будет, им хорошо, а на нас наплевать.

Мария, 15 августа:

- Я тоже воспитываю двоих детей одна, никакой помощи я не получаю и алименты тоже не получаю. Мой бывший муж вообще проходит мимо детей, как будто их не знает, хотя в браке прожили 10 лет!!!! Это ж помощь президента, которую мы не клянчим, но выплатить можно... Ввели обучение полноценное, если бы дома обучались, так и в пижаме посидели за компьютером, а так по полной одевать детишек. А цены чуть ли не на 100% подняли, форма, которую мы брали в том году за 1200 стоит 2600 — ужас! Я СЧИТАЮ ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ МЫ НЕ КЛЯНЧИМ, А ОНИ ПОЛОЖЕНЫ НАШИМ ДЕТЯМ!!!

Аноним, 15 августа:

- Я думаю, кто называет людей попрошайками, своих детей не имеют! И могу поспорить, если бы у неё (него) были бы дети и этот человек оказался в тяжёлой жизненной ситуации, то молчали бы в тряпочку и так же ждали бы выплату в третий раз!

Валентина, 15 августа:



- В сентябре ещё одни выборы, вот, может, тогда и что нибудь будет.

Вероника, 15 августа:

- Кто говорит «попрошайки», тот пусть поможет из своего кошелька - умные нашлись.

Аноним, 15 августа:

- ЛЮДИ ГОДАМИ В РЕГИОНАХ ВЫЖИВАЮТ. НЕ понятно, зачем привлекать в Россию мигрантов, если своему населению помочь, законы ТОЛКОВЫЕ написать, чтобы люди не боялись создавать семьи и заводить детей.

Аноним, 15 августа:

- Ну да, детям видно от трёх до семи нужна помощь, а остальные не дети...

Аноним, 15 августа:



- У нас в 1990 году было по трое детей и не было никаких материнских, детских и никакой помощи от государства, мы работали, чтобы своих детей кормить-обувать, а сейчас не хотят работать. Хватит попрошайничать, работайте, а не балдейте.

Елена, 15 августа:

- Добрый день, я тоже мама двух детей и мне нужна помощь. Сын идет в 7 класс и дочь в садике. Нам много что нужно купить - я одна. Работаю на заводе, даже оформляли от 3 до 7 - не одобрили. Мне в справках заоблачную зарплату пишут, а на самом деле копейки, ещё кредит. И мне не хватает. Пришлось брать ему хороший телефон в рассрочку. И за это ещё платить. Я в общежитии комнату купила, до сих пор не могу рассчитаться с долгами. Живу, как все мамы.

Аноним, 16 августа:

- Кто ворует, тот на бобле. А кто честно горбом зарабатывает, тот с носом.

Сергей Хомяков, 16 августа:

- Не нравятся подачки - не берите. Не хотите стоять на коленях - не стойте. Наши родители подачек не ждали, на коленях не стояли, не ныли, не выли. И мы своих детей вырастили без подачек.