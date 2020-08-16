Акции в поддержку и против Лукашенко одновременно начинаются в столице Белоруссии

Сторонники оппозиции прибывают на Октябрьскую площадь. Ожидается, что в 14 часов начнётся их шествие от проспекта Независимости к стеле "Минск — город-герой". Подошли высокие чиновники.

Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске

13:37

Акция в поддержку Александра Лукашенко стала первой после выборов и с начала протестов.

13:35



На площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек. Площадка перед Домом правительства огорожена. За ограждением собирается значительная толпа демонстрантов.

13:32

Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь

13:24

Митинг в поддержку Лукашенко начался с задержкой более чем на час.

13:23

Сторонники оппозиции прибывают на Октябрьскую площадь. Ожидается, что в 14 часов начнётся их шествие от проспекта Независимости к стеле "Минск — город-герой".

Протестующие на проспекте Независимости и двигаются в сторону Дома правительства, где в 2 часа они планируют митинг.

13:20

К Дому правительства уже подошли премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

13:19

Участники провластного митинга приехали на Площадь независимости на туристических автобусах.

В воскресенье в Минске проходят две крупные политические акции. Возле Дома правительства начинается митинг в поддержку действующего президента страны Александра Лукашенко. Сторонники протестного движения также направляются к центру города, где у них запланирован "Национальный марш "За свободу".

Выступил бывший ведущий ОНТ, депутат Тенгиз Думбадзе:

— Сегодня в наш дом пришла беда. Я пять суток молюсь. Я молю, чтобы это была единственная кровь в моей родной стране. Разве легко было создать независимую страну? Разве легко было сохранить все рабочие места? Коррупция, если есть то ее единицы.

Страшнее гражданской войны нет ничего на свете. Ребята, призываю вас и ваших родителей, остановитесь! Потом будет поздно. Мы все рискуем, что Беларусь вообще может пропасть с политической карты мира.

Много наших друзей по ту стороны баррикад — они тоже нормальные люди. Я хочу, чтобы они с уважением относились и к нашему выбору. Много сделано ошибок, но давайте вынесем уроки.

Я готов стать посредине этого противостояния. Лишь бы мы были вместе. За Беларусь!

На перекрестке улицы Володарского и проспекта Независимости собралось около ста человек, которых не пропускают на площадь Независимости. Они кричат «Далучайся» и «Жыве Беларусь!» тем людям, которые находятся на пропрезидентском митинге.

К провластному митингу идет несколько человек с плакатами о том, что тех, кого сюда заставили прийти, отвезут домой бесплатно.

Тем временем люди собираются на другой митинг, передает TUT.BY. Это от Клары Цеткин к Немиге. Часть митингующих на площади расходится по автобусам и близлежащим магазинам.

Минск. На митинге за Александра Лукашенко выступил командир ОМОН говорит, то «мы эту страну не отдадим, потому что любимых не продают».

Дальше вышла многодетная мать, у которой 5 детей. «Я против насилия и крови, я за наших детей, — сказала женщина. — Прошу не допустит потерь в наших семьях». Женщина попросила «за мир и спокойствие Беларуси».

«Выборы приходят и уходят, а кушать всегда хочется», — сказал работник сельского хозяйства из Гродненской области. «Люди наши не голодают. Я хочу, чтобы был мир. А мир может сегодня гарантировать наш президент», — сказал мужчина. «Я за мирную Беларусь, давайте жить дружно», — подытожил он.

Три автозака и два автобуса поехали в сторону Стелы, повернули с Немиги. Там должны собираться люди на непровластный митинг.

Минск. Выступающие на митинге в поддержку Александра Лукашенко обращаются к собравшимся, но слышны разрозненные выкрики. Одна женщина из толпы пытается завести публику, выкрикивая: "За Беларусь!". Но никто не подхватывает.

Тем временем колонна в несколько тысяч человек с БЧБ-флагами и шариками движется от метро Восток в центр города.

Перед собравшимися выступил депутат, председатель ЛДП Олег Гайдукевич. Они призвал народ к единству.

Следующий выступающий усомнился в результатах выборов:

— Мы не можем изменить результаты выборов, но можем создать независимые комиссии, которые будут расследовать все преступления. Все проблемы мы должны решать сами, внутри Беларуси. Я за нашу единую независимую Родину. Здесь должно быть мирно и спокойно. Но люди [силовики] должны вести себя порядочно. Никаких избиений быть не должно. Людей надо выпустить и решать вопросы за столом переговоров. Нельзя отмахиваться от людей!

Выступление постоянно прерываются криками: «Уходи!» и «Бе-ла-русь!».

Затем выступила женщина. Она сказала:

— Я никогда не была на море, помогите мне осуществить мою мечту, — эти слова публика встретила аплодисментами. — Давайте успокоим свои горячие головы. Давайте подумаем о том, как нам жить дальше. Пожалуйста, не надо забастовок! Ведь если остановится экономика, нам не будет, за что кормить свои семьи. Давайте мирно решать все противоречия.

Еще один выступающий заявил:

— Хочу сразу сказать, Батька победит это однозначно. И уже победил.

Его слова встретили аплодисментами.

Более десятка автобусов с региональными номерами припаркованы по улице Свердлова, недалеко от стадиона «Динамо». Люди с красно-зелеными флагами идут и скандируют «Беларусь не отдадим!» Проезжающие мимо машины им сигналят, водители из окон кричат «Позор!», прохожие кричат «Жыве Беларусь!». Колонна из нескольких тысяч человек с красно-зелеными флагами двигается от улицы Свердлова к площади около Дома правительства.

«Не хочу, чтобы на заборе школы висели золотые медали». Директор из Полоцка просит Кочанову о новых выборах.

Доверенное лицо Лукашенко на выборах, глава белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, тоже пришел на провластный митинг на площади Независимости.

Люди с национальными бело-красно-белыми флагами идут по проспекту Дзержинского в центр города.

Стало известно, что в Гомеле перекрыли путепровод — так называемый «горбатый мост», — который соединяет город с Костюковкой: именно там сегодня хоронят парня, умершего после задержания на акции протеста. Попасть в Костюковку невозможно. Представитель местной милиции Виталий Пристромов говорит, что «гражданин пожаловался на подозрительных людей с рюкзаками, теперь там работает саперная группа».

В Гомеле к пришедшим попрощаться с Александром Вихором вышла мама парня. «Он не умер, он погиб», — говорит она. Женщина попросила пришедших вести себя спокойно — ведь это не митинг, а похороны ее ребенка, избитого на акции протеста.