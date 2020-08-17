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Газета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020

11:00 17.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. В августе номер выйдет 26 числа.

Газета Курьер.Среда.Бердск возобновила выпуск с 29 июля 2020
Газета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостанавливала выпуск газеты. С июля мы начинли выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – вышел спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями. Так же там раздел о свалке около кладбища Бердска.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 26 августа. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

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От редакции

Купите номер "Курьер.Среда.Бердск" - поддержите газету.

Аноним, 05 августа 2020 21:23
Зачем бумажный Курьер? Онлайн версия его отлично заменяет. Я лично больше не собираюсь покупать газету в киосках.
Аноним, 05 августа 2020 21:27
Бумажный Курьер проигрывает онлайн версии тем, что не дает возможности актуальных дискуссий по важным темам. Так просто перепечатки старых материалов. Тот высказался, другой что-то сказал, а самому читателю и добавить нечего. Нет, не нужен бумажный вариант вообще!

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