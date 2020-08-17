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Почему категорически нельзя есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа 2020 года

14:41 17.08.2020 Фото: pxhere.com
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Яблочный Спас являлся важным днём для тех родителей, которые потеряли детей. Если родители, чей ребёнок рано умер не будут есть фрукты до 19 августа, то сын или дочка на небе получат вкусные лакомства.

Почему категорически нельзя есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа 2020 года
Яблочный Спас часто называют Преображение Господне и ежегодно его отмечают 19 августа
Сюжет: Православные обряды
Почему категорически нельзя есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа 2020 года

Почему категорически нельзя есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа 2020 годаСамое важное в Успенский пост с 14 по 28 августа 2020 года: До конца поста можно искупить свои грехиЕщё 210 новостей

Существует традиция, люди, которые придерживаются поста, не употребляют яблоки, виноград, груши до Преображения Господне. Считается, что употреблять фрукты стоит после их созревания и освящения в церкви. Тогда люди обретут настоящее счастье и удачу во всём. Существуют и другие приметы связанные с данным праздником.

Что будет, если сьесть яблоки до Преображения Господне

Яблочный Спас часто называют Преображение Господне и ежегодно его отмечают 19 августа. До этого числа не употребляют яблока, виноград и груши. Считается, что можно привлечь беды и плохое самочувствие. Употреблять данный фрукты нужно уже 19 августа. Яблочный Спас часто называют Спасом на горе. Именно в этот день начинаются активные проводы лета и встреча осени. Данный праздник имеет много примет, традиций и обычаев.

До наших дней дошло то, что до Яблочного Спаса нельзя употреблять яблоки, виноград, груши. Ещё в давние времена, предки строго соблюдали различные традиции, поверья и обряды. До Преображения Господне запрещалось употребление различных фруктов, включая виноград, груши и яблока.

Считалось это большим грехом отведать данные лакомства пока их не посвятят в церкви. В стары времена данный запрет касался именно монахов и не употребляли до Спаса виноград.

В церкви запрещалось употреблять данный фрукт, пока крестьяне не освятят его в церкви. В тех городах где не рос виноград запрет касался яблок и груш. Есть ещё одно поверье, что яблока не советовали употреблять до Яблочного Спаса, так как именно в этот день данный фрукт наделялся волшебной силой.

Чтобы люди были крепкими и здоровыми, стоит начинать есть яблока после того, как их освятят в церкви. Именно первое съеденное в данный день яблоко, придавало уверенности в себе и избавляло от всех болезней. Поэтому христиане не трогали данные фрукт о 19 августа.

Поверье и традиции связанные с Яблочным Спасом

Существует ещё одно поверье. Яблочный Спас являлся важным днём для тех родителей, которые потеряли детей. Если родители, чей ребёнок рано умер не будут есть фрукты до 19 августа, то сын или дочка на небе получат вкусные лакомства. Они обретут счастье и попадут в рай. Ангелы будут помогать им в трудную минуту.

Принято в этот день на могилах раскладывать яблока, чтобы они попали на небо. Употреблять в этот день фрукты или же нет, каждый человек решает самостоятельно. Но если не верить приметам, и начать употреблять яблока, то ничего плохого с ним не случиться. Просто некоторые сорта так же как и виноград, груши созревают 19 августа или уже после.

Если есть зелёные лакомства, у человека могут быть проблемы с желудком, расстройство, сильные боли. Поэтому и придумали данную примету. Ко Второму Спас активно готовили собирать урожай.

Существует много разных традиций и обрядов связанных с данным днём. Самым главным на столе являлось яблоко. Им советовали угостить многих людей. Готовили с ними компоты, пирожки, торты.

Считалось, чем больше человек угостит яблоками нищих, тем богаче у него будет жизнь. В церковь носили святить яблока, мёд, виноград, орех и груши. После того, как их освятили, советуют скушать яблоко и загадать желание, оно должно исполниться.

Источник: rsute.ru

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