Сильные любовные обряды на убывающую Луну против измен и одиночества до 19 августа

Привлекать в жизнь любовь, восстанавливать энергетику, снимать блоки и энергетические привязки — все это лучше удается именно в период убывания Луны.

Убывающая Луна — время избавляться от прошлого, гнетущего и сдерживающего

Убывающая Луна — особенное время, когда совершаются самые действенные ритуалы. Это ночи вещих снов, крепких заговоров и любовных обрядов, способных раз и навсегда избавить от одиночества.

Убывающая Луна — время избавляться от прошлого, гнетущего и сдерживающего. Привлекать в жизнь любовь, восстанавливать энергетику, снимать блоки и энергетические привязки — все это лучше удается именно в период убывания Луны. Ее энергетика направлена на освобождение и прекращение полосы неудач. Именно по этой причине самые действенные обряды от неверности и одиночества советуют проводить на убывающей Луне.

Энергетические причины несчастья и одиночества

Негативная родовая программа. Подобные блоки передаются по наследству. Практически всегда они связаны с сильной порчей на род. Она делает человека непривлекательным для противоположного пола и препятствует счастью в личной жизни. Блок на чакре. Формируется в результате нерешительности и сомнений, когда человек боится осуждения и не выражает своих желаний. Зажим перекрывает положительную энергетику, но не закрывает полностью любовную жизнь. Правда, счастья такие отношения не принесут, так как будут связаны с нездоровой зацикленностью или полным подчинением партнеру. Венец безбрачия. Печать одиночества — то же самое, что порча, сглаз, проклятье. Наводится при помощи специального ритуала, провоцирует серьезные и катастрофические проблемы в отношениях с противоположным полом.

Лучшие любовные обряды на убывающую Луну

Обряд от несчастья и одиночества. Для обряда потребуется найти два парных предмета. Не спешите покупать их в магазине, возможно, дома найдется два одинаковых подсвечника, две сережки или набор из двух чашек. Домашние вещи намного предпочтительнее покупных, поскольку уже заряжены вашей энергетикой, что только усилит силу обряда. Если же парных предметов дома нет, можно купить их в магазине и подержать несколько дней дома, прежде чем проводить обряд. Отличными помощниками в привлечении любви станут парные статуэтки, кольца, браслеты.

Обряд проводят в тишине и уединении. Возьмите в обе руки парные предметы и трижды произнесите: «Два сердца объединяю, неудачи восвояси отправляю. Две души в одну сливаю, от одиночества их избавляю. Сказано-сделано».

После чего перевяжите красной нитью или лентой оба предмета и оставьте под лунным светом на всю ночь. Утром ленту или нить аккуратно снимают (следите за тем, чтобы она не порвалась и не развязалась) и прячут в укромное место. Предметами, участвовавшими в обряде, можно пользоваться и далее.

Обряд от неверности и одиночества. Атрибуты, необходимые для ритуала: серебряное кольцо, церковная свеча, святая вода. Дождитесь полуночи, зажгите свечу, положите кольцо в воду и пять раз произнесите: «Перед возлюбленным/возлюбленной в чистоте являюсь. Приходи, любимый/любимая, счастье заветное подари, любовью да верностью награди. Быть тому».

По завершению обряда затушите свечу, достаньте колечко из воды, наденьте на безымянный палец правой руки. Святую воду не выливайте в сток, лучше полейте ей цветы, чтобы любовь и счастье расцвели в вашем доме. После этого отправляйтесь спать, а поутру снимите колечко и спрячьте его в тайное место. В следующий раз его можно надеть, когда увидитесь с возлюбленным/возлюбленной.

Источник: dailyhoro.ru