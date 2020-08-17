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Собрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник

14:32 17.08.2020, Максим Степанищев Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас бердский градоначальник идет по партийным спискам "Единой России" на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Но, по словам источника, он покидает кресло главы города, независимо от результатов голосования 13 сентября.

Собрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник
Шестернин стал мэром Бердска в 2015 году

Сегодня, 12 августа, редакции «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников стало известно о намерении мэра Бердска Евгения Шестернина снять с себя полномочия главы города после 13 сентября. Сейчас он участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному  округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии "Единая Россия".

С одной стороны, это формальность, так как многие главы городов и районов возглавляют списки "ЕР" на выборах различного уровня. С другой, как говорит источник, близкий к администрации Бердска, действующий глава снимет с себя полномочия, независимо от результата выборов.

Хотя чаще авторитетную фигуру включают в партийные списки в качестве локомотива, чтобы придать вес, получить больше голосов избирателей и, соответственно, мест в парламенте. Как правило, послу выборов такого уровня кандидаты отказываются от депутатского мандата и он автоматически переходит следующем в списке.

Сам Евгений Анатольевич отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу редакции "Курьер. Среда. Бердск".

- Не буду тему комментировать, - заявил он в телефонной беседе.

Однако чуть позжек он подтвердил - если выберут депутатом, значит пойду в депутаты.

Срок работы в должности мэра у него истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами - а выбирать будут местные депутаты, как это было и 5 лет назад. Но если все-таки решение окончательное и партия одержит победу на выборах в заксобрание 13 сентября, то он займет кресло областного депутата.

Если бы Шестернин не отказался покинуть кресло раньше времени ради депутатского мандата, то его место в парламенте занял бы следующий в списке. Это Зоя Родина.

- У главы уже была беседа с губернатором. Он получил одобрение Андрея Травникова, - сообщил источник.

Кто станет новым мэром Бердска, пока неизвестно. Но известно, что поступают предложения действующим высокопоставленным чиновникам администрации города.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по итогам праймериз «Единая Россия» озвучила фамилии кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области. Произошло это 7 июля на региональной партконференции. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив подчеркнул, что ожидается огромная конкуренция – заксобрание обновится на 20-30%. Претендуют на место в законодательном органе власти и бердчане.

В список кандидатов-еднороссов вошли председатель бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин, исполнительный директор Бердского электромеханического завода Борис Арутюнов, руководитель лицея №6 Зоя Родина, спикер заксобрания Андрей Шимкив (баллотируется по одномандатному округу №13), а также мэр Бердска Евгений Шестернин.

Списки кандидатов выглядят следующим образом:

Территориальная группа №12 (избирательный округ №12):

1. Диденко Ирина Валериевна (депутат заксобрания от КПРФ)
2. Бадьин Валерий Георгиевич
3. Бесхлебный Вячеслав Анатольевич
4. Гончарик Владимир Федорович

Одномандатный избирательный округ №12:

Бадьин Валерий Георгиевич

Территориальная группа №16 (избирательный округ №16):

1. Шестернин Евгений Анатольевич
2. Родина Зоя Николаевна
3. Арутюнов Борис Павлович
4. Назаренко Ольга Ростиславовна

Одномандатный избирательный округ №16:
Родина Зоя Николаевна

Политическая карьера Евгения Анатольевича началась в 1980-х годах в должности секретаря райком комсомола, затем он 13 лет работал в администрации Заельцовского района Новосибирска, после стал заместителем главы Центрального округа. В качестве мэра города Бердска избран Советом депутатов в конце 2015 года.

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От редакции

Кто займет кресло градоначальника?

Аноним, 12 августа 2020 14:04
Прекрасная новость!
Аноним, 12 августа 2020 16:48
если после Шестернина на должность мэра назначат Захарова, тогда Вы поймете что во власти. Это будет катастрофа для города. А то, что Шестернин мажет лыжи было ясно с начала года, по всем острым вопросам он уходил в тень, в то время как Захаров по поводу и без постоянно встревал. При Захарове не только на окраине города помойку построят, а еще и в городском парке наш почетный забубенит. Человек без своего мнения и своей позиции опасней бездельника. Это будет КАТАСТРОФА.
Аноним, 12 августа 2020 22:03
Аноним, 12 августа 2020 16:48: в администрации вообще нет достойной кандидатуры в мэры города. Оба зама свою работу не тянут вообще!
Аноним, 14 августа 2020 12:45
Ему некуда уходить. В заксобрание пролетит.
1906, 12 августа 2020 14:07
А мне жаль,что Шестернин уйдет.При Захарове Бердску будет хуже чем при Потапове.
Егор, 12 августа 2020 18:58
Да при Потапове было класс, он пытался наладить что то. Вот только палкт ему с первого дня начали вставлять. О чем штоп на всех собраниях предупреждал: выберете не ЕР увидите результат-зарещание бюджета и другие вещи неприятные. Вот и результат
Аноним, 12 августа 2020 22:18
Егор ... интересно, че он там пытался наладить и ему не давали?
Не смешите мои тапки ...
Гость, 13 августа 2020 11:25
Из потаповского "наладить" помницццо только его поездка в сен-женевьев-дюбуа и незаконная оплата обучения в Москве. А итогом - носом в пол с розовым пакетом бабла!
Ciril, 13 августа 2020 15:00
Кстати да, Потапов, помнится, пытался транспорт наладить, автобусы нормально ходить стали хоть. А бердские неудачники про розовый спорный пакет только вспоминают.
Аноним, 12 августа 2020 14:08
- Я решил пуститься во все тяжкие.
- В добрый путь!
Аноним, 13 августа 2020 07:35
И Захарова пусть с собой забирает.
Boeing 777-300ER, 12 августа 2020 14:14
Могу занять Я. В этом случае строительство новой свалки будет возобновлено с утроенной энергией.
Аноним, 13 августа 2020 09:40
Можешь занять место Потапова.
Банкир, 12 августа 2020 14:15
Изначально было понятно, что товарищ - проходная фигура для затыка штатной дыры. Покатавшись на новой "Камри", товарищ нацелился в новые, более безоблачные и менее хлопотные дали.
А жители Бердска остались с помойкой, проданными берегами, неотремонтированными дорогами и наполовину пересаженной администрацией.
Аминь.
Аноним, 12 августа 2020 14:25
Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти. Когда же МЫ изберём градоначальника из своих жителей? Помница был Матвеев - оч.хроший, болел за Бердск, умница!
Аноним, 12 августа 2020 15:00
С ним справились повышением!
Аноним, 12 августа 2020 15:13
Ну, теперь уже наверно никогда. Избирают депутаты, а там одна пехота.
Гость, 12 августа 2020 17:01
Сплюнь! А то пришлют вам "из своих жителей" одну "энергичную женщину", успешно окончившую ПТУ по профессии "пчеловодство".
Аноним, 12 августа 2020 22:39
А еще был Ленин...
Аноним, 13 августа 2020 16:53
Ленин и теперь "живее всех живых"!
Аноним, 12 августа 2020 14:31
Вот и назначенец Городецкого, который должен был ратовать за бердчан. Пофигу ему на город и на вас, ему бы в политику. Надеюсь пролетит с депутатским мандатом благодаря умному голосованию )
Аноним, 12 августа 2020 18:18
Даешь умное голосование!
Шок, 12 августа 2020 14:31
Это было предсказуемо, так как Захаров начал мелькать заранее, его готовить начали. Ну и Тузова на подхвате
Аноним, 12 августа 2020 16:50
это конец городу
Аноним, 13 августа 2020 07:38
Захарова надо в Москву как то отправить.
Гость, 13 августа 2020 11:27
Зачем? Там мало пригородных свалок?!
Аноним, 12 августа 2020 14:39
Не верю! Что добровольно, учитывая множество скандалов и судов с его подчинёнными. Займет кресло кто? Есть плохое предчувствие,что его "копия", как бы он не выглядел. Например Захаров, надеюсь не он.
Аноним, 12 августа 2020 14:51
Вот какого надо поставить Андрея Шимкив !!!!!!!!
Аноним, 12 августа 2020 16:52
Шимкив умница и очень хороший управленец, но Бердск для него это уже очень "мелко". Были разговоры, что он должен был стать губернатором, а тут резервист от САМОГО, но думаю Андрей Иванович еще себя покажет не ниже губернатора.
Аноним, 12 августа 2020 22:23
Да, Андрей Иванович уже в подвешенном состоянии на своём то посту ... не факт, что его то сохранит
Аноним, 12 августа 2020 22:49
Какой еще Андрей Иванович ?
Аноним, 13 августа 2020 14:16
Глаза подыми выше
Аноним, 13 августа 2020 23:09
Очень жаль, что в своё время на протестной волне не поддержал Бердск Андрея. Был бы толк нашему городу. Здравомыслящие не смогли донести до простого народа, издерганного обманом. Эх жаль...
ИО, 12 августа 2020 15:57
Что девица с АТИ, что Жкш-ник с Черемушной ставленники почетного
Аноним, 12 августа 2020 16:21
Тузова?
Аноним, 12 августа 2020 16:53
это же смешно.
123, 13 августа 2020 20:13
Шурова Жанна, Тузова Ж.- начальник управления образованием
Аноним, 14 августа 2020 11:37
123, 13 августа 2020 20:13 Только не эти дамы!!!
Аноним, 12 августа 2020 16:39
Да вообще неважно, кто главой станет. Ничего не изменится в любом случае. Другого начальника, повыше который, менять надо.
Аноним, 12 августа 2020 17:01
Что гадать-то,кто бы не был,город Бердск дотационный,как были в.опе,так и останемся,все зависит об благоволения губернатора,а эта материя ненадёжна.
Аноним, 12 августа 2020 17:59
Хоть Бердск и дотационный, денег достаточно чтобы он был город сад! Просто их не эффективно расходуют!!! В каждом направлении сидит какой-нибудь. Просто надо навести порядок и жёсткую зачистку кадров!!! А Евгению Анатольевичу скатертью дорога! Всё равно от него толку уже здесь не будет!
xxx, 12 августа 2020 17:08
только не вздумайте За Захарова проголосовать
1906, 12 августа 2020 17:58
Еще и без отопления останемся.Захаров не пробьет дотации для города.
Аноним, 12 августа 2020 18:09
какой пробьет? Чем, по моему он тени своей боится и будет соглашаться с вышестоящими всегда и во всем, даже швейцара администрации будет слушать с открытым ртом.
1906, 12 августа 2020 19:40
Вы правы, 4 августа во дворе новой школы бежал здороваться с губером на полусогнутых, с полупоклоном и с двумя вытянутыми руками.Неприятное зрелище.
Аноним, 12 августа 2020 22:27
1906 ... да, вы бы тоже так бежали , будь на его месте ..
miser, 12 августа 2020 18:56
Ах-хахах....Валерика Бадьина изберите..., или назначьте. Сплошной пердиманокль в городе!
Аноним, 13 августа 2020 23:25
miser, объясните мне, россиянину, в чём разница между "изберите" и "назначьте"?
Аноним, 14 августа 2020 14:45
Да- да именно его Представительный дядечка грудь и губы надувать умеет Опять же исполнительный и преданный Вот тогда и увидим умение Почетного управлять городом а не только умение набивать свои карманы в том числе за счёт города

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