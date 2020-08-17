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Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска

21:11 17.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но бердские активисты полагают, что работы остановили перед выборами в региональное заксобрание, чтобы не будоражить общественное мнение. Смотрите фото.

Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска
От сторожки строителей остались только следы
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска

Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища БердскаСпецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020Ещё 124 новостей

На месте, где предполагалось строительство мусорной свалки в Искитимском районе на границе с Бердском, теперь царит пустота. "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что накануне с поля возле проложенной к будущему полигону ТКО дороги убрали строительный вагончик и туалет. 17 августа здесь по-прежнему тишина - строительные работы не ведутся, технику, в том числе каток для укладки асфальта, отогнали.

Остались собственно дорога, наполовину засыпанная щебнем, и столбы с протянутыми проводами ЛЭП.

Начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова накануне тоже зафиксировала отсутствие работ на месте предполагаемого строительства мусорного полигона, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Чиновники раз в неделю бывают на месте, которое взбудоражило весь Бердск и даже Новосибирскую область, чтобы лично проверять, что там происходит.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вагончик и туалет для рабочих появился в поле, где собираются строить свалку, 1 августа, чуть ранее там начались геодезические работы. Вероятно, их убрали и свернули строительство после массовых акций протеста: бердчане не хотят иметь у себя под носом мусорный полигон, который существенного, по их мнению, скажется на привлекательности Бердска, будет отравлять жизнь жителям окрестных микрорайонов.

Чтобы прекратить строительство общественники писали во все инстанции - вплоть до президента России. "Курьер. Среда. Бердск" получил ответы на множество запросов от министерств и ведомств. Прокуратура Искитимского района начала проверку законности сооружения свалки в "людном месте".

С одной стороны, чиновники подтверждают в целом, что мусорный полигон у бердского кладбища может быть. Но с другой, - скоро выборы депутатов заксобрания, и не стоит, наверное, до 13 сентября будоражить общественное мнение, считают активисты. Посмотрим, что случится после голосования.

Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска
Туалет тоже убрали
Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска
Дорога осталась недостроенной
Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска
Электричество к будущему полигону протянули
Снесли туалет и сторожку, убрали технику с будущей свалки у кладбища Бердска
Бросили стройку
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От редакции

Свалку отменили?

Аноним, 12 августа 2020 22:46
Бордюры тоже забирайте, а то унесут хозяйственные руки.
Аноним, 13 августа 2020 07:26
Это в связи с проверками. Чтобы в ответе написали, что строительство не ведется.
Аноним, 13 августа 2020 09:48
Почётный обязан только немного прибрать за собой - сгрести и вывезти дорогу со столбами, проводами, да и оставить природу в покое.
Аноним, 14 августа 2020 15:10
Скажите точно где, я может сам вывезу.
Аноним, 13 августа 2020 10:34
"С одной стороны, чиновники подтверждают в целом, что мусорный полигон у бердского кладбища может быть. Но с другой, - скоро выборы депутатов заксобрания, и не стоит, наверное, до 13 сентября будоражить общественное мнение, считают активисты."

Когда первая волна пандемии заперла нас по домам, то у них почти всё получилось! Сейчас выборы пройдут, вторая волна придёт, её нам осенью уже высшие чиновники обещали и вот под маскировкой этого, там не только один, там 30 полигонов смогут выстроить и нас не спросят,мы ведь по домам будем седеть!
Аноним, 14 августа 2020 15:13
НВР:
Нет.
Готовят более коварный план.
Наверно ждут смены мэра.

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