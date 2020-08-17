17.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно "Поздравляем!"

22:08 17.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
6 70

«Мы сделали это в карантин!» — поздравляют молодоженов родственники. Если бы не пандемия, свадьба состоялась бы на 3 месяца раньше.

Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31 летняя Яна в Бердске. Многократно Поздравляем!
Вышла замуж 31-летняя Яна без фаты в белом фигуристом платье в пол

Яна и Евгений познакомились в ресторане на дне рождения невесты: жених и свояк работают в одной юридической фирме. 31-летняя Яна и 34-летний Евгений оба младшие в своих семьях, они же последними создали семью.

— Как только встретил, сразу влюбился, на первый же день понял, что она будет моей женой, — улыбается Евгений. — Яне потребовалось больше времени.

Евгений работает юристом, а Яна — в клинической лаборатории. Как только молодожены вышли из ЗАГСа, толпа родственников выстроилась по обоим сторонам лестницы и 8-кратно прокричала «Поздравляем». На Яне было роскошное белое платье «рыбка» в пол, она была без фаты. Жених в темно-синем костюме, розовом галстуке с розово-желтым букетиком в петлице гармонично смотрелся с женой. Букет невесты был сделан из нежнейших белых роз с одной розовой посередине.

Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31 летняя Яна в Бердске. Многократно Поздравляем!

— Мы сделали это в карантин! — радостно восклицают родственники. Евгений и Яна встречались чуть больше года, и если бы не пандемия, свадьба состоялась бы на 3 месяца раньше. Бракосочетание ждали и молодожены, и все родственники с большим нетерпением.

Совет да любовь!

Мнение читателей
54
8
5
3
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Аноним, 14 августа 2020 21:46
НВР:
Аноним, 14 августа 2020 22:18
Совет да любовь!
Я, 15 августа 2020 07:36
...По обеим сторонам лестницы....
Аноним, 15 августа 2020 18:03
Поздравляем!!!
Аноним, 15 августа 2020 20:17
Фаты нет, но где маски?!
Клим, 16 августа 2020 13:09
Почему их всех не привлекли за нарушение масочного режима и не доставили в отдел полиции, почему одиноких граждан привлекают, а здесь целая толпа и все без масок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Посадили на 6 лет руководителя секты "бога Кузи" Цукермана за мошенничество 2
22:21 17-08-2020
Посадили на 6 лет руководителя секты
Бердск"Блогера ждем:" Продает надгробный памятник IPhone за 35 000 рублей мемориальное бюро Андрея Рулика в Бердске 2
22:20 17-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день 257
22:17 17-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
БердскДолго ждете результата теста на COVID-19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный 2
22:15 17-08-2020
Долго ждете результата теста на COVID-19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный
Бердск100-тысячному жителю Бердска Толе Белову уже 8 лет. Он ведет блог и фанатеет от Niletto
22:13 17-08-2020
100-тысячному жителю Бердска Толе Белову уже 8 лет. Он ведет блог и фанатеет от Niletto
БердскПринимают роды у свиней и убирают навоз работники пансионата им. Калинина в Бердске, сообщил Минтруд 4
22:09 17-08-2020
Принимают роды у свиней и убирают навоз работники пансионата им. Калинина в Бердске, сообщил Минтруд
Бердскתזימ: Таинственные знаки проявились на асфальте в Бердске. Неужели это клинтгонский язык? 5
22:09 17-08-2020
תזימ: Таинственные знаки проявились на асфальте в Бердске. Неужели это клинтгонский язык?
Бердск"Буду обжаловать вплоть до Москвы": Несправедливым назвал решение суда Бердска напавший на начмеда ЦГБ Шахатову Александр Охотин 8
22:08 17-08-2020
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты? 42
22:08 17-08-2020
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты?
БердскБез фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно "Поздравляем!" 6
22:08 17-08-2020
Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно