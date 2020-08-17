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Клип "Ролекс" Филиппа Киркорова и парня Ольги Бузовой набрал более 1 млн просмотров за сутки

11:01 17.08.2020 Фото: instagram.com
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Король поп-музыки подарил блогеру настоящие часы Rolex, которые полностью декорированы бриллиантами.

Клип Ролекс Филиппа Киркорова и парня Ольги Бузовой набрал более 1 млн просмотров за сутки
Яркий клип на песню "Ролекс" буквально за сутки набрал более 1,5 миллиона просмотров

Новый клип артиста Филиппа Киркорова и популярного блогера DAVA произвел настоящий фурор в Сети. Скорее смотрите — в нашем материале!
Вчера, 12 августа, состоялась грандиозная премьера. Филипп Киркоров и Давид Манукян, выступающий под псевдонимом DAVA, представили свою совместную работу, которая не на шутку обрадовала поклонников их творчества.

Яркий клип на песню "Ролекс" буквально за сутки набрал более 1,5 миллиона просмотров. Неплохой результат, согласитесь?

В новом видео Киркоров перевоплотился в опасного гангста-рэпера, а парень Ольги Бузовой, DAVA, сыграл роль баснословно богатого мужчины.

С огромным волнением и гордостью представляю вам нашу совместную работу с Филиппом Киркоровым. Лучший клип 2020 года — DAVA ft. Филипп Киркоров — Ролекс! — написал Давид Манукян в описании нового видео.

По словам блогера, они с Филиппом проделали невероятно огромную работу и результат превзошел все ожидания.
К слову, после выхода в Сеть клипа на трек "Ролекс", Филипп Киркоров сделал Давиду Манукяну роскошный подарок. Король поп-музыки подарил блогеру настоящие часы Rolex, которые полностью декорированы бриллиантами.

Источник: hochu.ua

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