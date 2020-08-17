Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска

Настоятель бердского Преображенского храма отец Владимир (Бирюков) рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему трагически погибают молодые люди, подающие надежды и не успевшие нагрешить на этой земле. «Лучшие нужны там», - пояснил батюшка, показав глазами на небо.
Священник отпевал 17-летнюю Анну, которая скончалась 12 августа — ее насмерть сбил многотонный ломовоз на базе КамАЗа на одном из перекрестков в Бердске. 14 августа одноклассники, друзья и родные постились с Аней. В Сретенском храме, где прошел обряд отпевания, было полно народу. Все плакали, не веря в смерть девушки — отличницы, медалистки, гордости школы и надежды матери.
- Понимаете, кто-то доживает до 90 лет, кто-то в молодости умирает. И в писании написано, что зрелость не числом лет определяется. Неизвестно, когда душа созреет для вечности, - пояснил отец Владимир. - Мы же приходим в этот мир не для земной жизни. А для того, чтобы приготовиться к вечной жизни. И время подготовки у каждого человека разное. Но мы порой не ценим время. Думаем, что багаж времени у нас огромный и тратим его впустую. Часы идут, годы летят, время уходит. И мы не успеваем что-то важное сделать. А другие успевают много сделать. Есть душа, разум и чувства. Их мы должны воспитать, чтобы попасть в царствие небесное.
-Аня попадет туда?
- Мы будем молиться, просить. Прошло отпевание, молитва за людей крещеных, просили у Бога. Мы надеемся и просим у Господа, чтобы он простил согрешения вольные или невольные и упокоил ее душу. Конечно, девочка еще совершенно юная, той чаши грехов, которую мы хлебнули в жизни не успела нагрешить. Поэтому будем молиться, чтобы Господь душу ее чистую и святую принял в небесную обитель.
-Но это же несправедливо?
- Она успела, сумела собрать в своей душе и трудолюбие. Ведь нужно сидеть, копаться в книжках, усердно трудиться. Это очень хорошее качество. Поэтому желаем ей только царствия небесного, вечного продолжения жизни. И молимся за это вместе с ее одноклассниками, друзьями и подругами. Господь, как садовник: приходит в сад и смотрит — яблочки созрели, нужно собрать. А эти еще не созрели. Собирает созревшие плоды. Нам, конечно, скорбно, что девочка не успела пожить долго. Но она успела собрать в своей души столько добродетели.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитете возбудил уголовное дело против водителя ломовоза, совершившего смертельное ДТП. Трагедия потрясла весь город, никого не оставив равнодушным. Люди недоумевают, что в таком юном возрасте уходят прекрасные люди с большим будущим, а пьяницы и насильники «коптят небо» до самой старости. Видимо, отбросы общества не нужны Богу....
Нам некогда, у нас своя забота - называется "суета" - в переводе напрасность, бессмысленность. Может стоит основать фонд безопасности общества от маньяков-убийц? Хоть что то оставить после себя...
Какое там, когда я отвлекся от ежедневных забот и сильно погрузился в изучение причин роста смертности детей от онкологии... Когда ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ЧУЖИЕ МНЕ ЗАБОТЫ и стал обращать внимание людей на количество производимых НАМИ канцерогенных ядов - знаете что я услышал в ответ? "Зачем тебе это надо? Вредно? Ерунда - все вредное! Жить вообще вредно - от этого умирают!" (правильно умирают - лишь бы не мои близкие, а мне "ДУРАКУ" вдруг стала близкой смерть чужих, не знакомых и даже не известных детей! Стала ужасать сама ВОЗМОЖНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ такой смерти от моего вклада, в общее участие распространения канцерогенов! Вот "идиот"? Занимался бы своими делами - работа, зарплата...).
И хоть мы хорошо знаем и понимаем причины (а мы не можем не знать - химию и биологию в школе проходили и терминология бытовых канцерогенов жизнедеятельности человека нам понятна) - пусть дети где то умирают - ничего не менять! Как жил так и живи - не лезь не в свою область "это не твое дело"! Вот как!
В 21-ом-то веке верить в загробную жизнь, я немного в шоке... По-моему, авторов подобных мистических мыслей уже пора лечить галоперидолом
Яков Циперович - вообще феномен - после своей клинической смерти в 1979 г - не спит и не стареет до сих пор! но... ученым 21 века он совершенно не интересен!
Будьте осторожны и бдительны, помните, что у крупного транспорта, не оборудованного современными средствами видеообзора, есть слепые зоны и водитель может вас просто не заметить при манёврах.
Ты посмотри, что несёт!?? Врёт и без румянца. Елейным голосом пробиваясь в массы трудящихся и эксплуататоров.
Да
Когда он, человек, становится мудрым, он за это же просит у Бога и людей прощение.
Религию придумали евреи,они же назвали её "опиум для народа"
Сколько помню, идут к нему. Почему? Наверное, потому, что нет ответов на многие вопросы. А самое главное, когда приходит горе, то храм - это единственное место для многих, где можно услышать утешение и обрести надежду. Вы, сильные, уверенные в себе, кому жизнь - игра и развлечение, промолчите, пройдите мимо. Может это тот колодец, к которому вы еще вернетесь???
В этом и трагедия нынешнего "безумносчастливого общества" моя хата с краю , меня не трогайте, мне под плинтусом так безопасно и спокойно, пускай дураки вместо меня рискуют и спасают соплеменников, а я "хитрее" , ведь ласковое дитя с двух мамок молоко получает? Наши мудрые предки объединились в славянские общины тысячи лет назад, для взаимопомощи на равных: в горе и радости, в помощью нужной вещью, когда у тебя на неё нет денег и в добром совете общины и возможности быть выслушанным в трудную минуту жизни! Общины брали на себя функцию воспитание детей членов общин не хуже своих родных, в случае гибели их родителей, как своих, именно поэтому до революции почти не было детдомов , лишь единицы, а после революции детдомов в стране стали тысячи, это колоссальное "достижение советов"! Но общин нас сто лет назад насильно лишили, не всех, только у славян, остальные поддерживают друг друга в общинах до сих пор и процветают живя по соседству с нами, их просто переименовали в диаспоры. Триста лет назад нас лишили национального славянского платья(национального славянского костюма) и право шить его самостоятельно и изготавливать его , это исторически зафиксированный факт, гуглите сами, за отказ в подчинении и лишении себя защиты Рода, петр1 давал полную конфискацию имущества и пожизненную каторгу, вместо этого он подсунул нам немецкие колготки и польский национальный костюм для бедняков, потому спустя триста лет никто из славян уже не помнит , как выглядит наш национальный костюм и тем более кто мы и за чем нужны на этом свете? Лишившись всего выше перечисленного мы получили огромную пустоту в славянской душе и чувство безысходности, которую тот же петр1 триста лет назад, с удовольствием заполнил нас водкой и сигаретами по самые уши!
Широко занимаясь науками, неизбежно начинаешь видеть причинно-следственные связи и зависимости во всех областях. Это направляет к истинным эмпирическим методам понимания - прочь от насаждаемой со школы (и во все сферах нашего общества) схоластической веры.
Поднятый в статье вопрос - волновал давно и сведения о нем копились долго. Так вот - по всему выходит что во всем, что с нами происходит - ВСЕГДА ВИНОВАТЫ МЫ САМИ! ВСЕГДА!
"Люди недоумевают, что в таком юном возрасте уходят прекрасные люди с большим будущим, а пьяницы и насильники «коптят небо» до самой старости."
Почему погибают дети? Не только 16-18 лет, а 10, 6 лет? А совсем безгрешные 2-3 года, а новорожденные?? Кто виноват? Ответ - те кто несет ЗА НИХ ответственность - родители! Мы взрослые!
Если берем болезни, то - то чем дышат, едят, пьют, моют, стирают родители - вообще выводится закономерность, с математической точностью развития патологий и смертей.
Социальная часть - еще хуже. Самая страшная - жертвы маньяков, насильников. Почему общество которое ЗНАЕТ! о таком явлении не обезопасило себя? А вместо того плодит их больше и больше?
Почему гибнут дети? Может за тем что - это самое самое страшное - чтобы НАС тех кто несет за них ответственность ПРОНЯЛО НА КОНЕЦ?
Но нет! Не пронимает! Смерть от лейкемии в 6-7 классе - целых 13-14 лет! ребенка травили бензином (папина машина), фенолформальдегидом (мебель), краской, клеем и пр. Не говоря о том что мама за годы жизни набралась диоксинов и они перешли все через ГВ в первенца (т.к. липофильны). Кто виноват в смерти ребенка? Опять "НЕ Я"?
И так везде - НЕ ТРОГАЕТ НАС смерть детей! Потому что чужая, ПРИВЫКЛИ - ТВ смотрим - там каждый день - убивают и калечат. Привыкли.
Почему священник НЕ СКАЗАЛ главного: "общество - в котором погибают дети само создало такие условия"? Насаждение фатализма что "на все воля высших сил" - делает человека покладистым и безотвественным за свои поступки! Кто ОСОЗНАЛ свою вину - начинает САМ искать и устранять свои ошибки. Такие перестают дурманиться СМИ покоряясь росту ЧП, болезней, преступности и ! ожидая что его наконец накормят, напоят, защитят. Становится самостоятельным неподконтрольным! Начинают сами менять мир вокруг себя.
И пока это не изменит каждый - дети будут умирать - из-за нашей вины, а не халатных чиновников, пьяных водителей или маньяков.
Тогда поймите, что это зрелище - не кино. После не встанешь и не уйдешь. А чтобы туда попасть, нужно стать таким же. Стоит зрелище такой цены?