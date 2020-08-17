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Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска

14:35 17.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам отца Владимира (Бирюкова), человек умирает тогда, когда его душа готова для вечной жизни. «Будем молиться, чтобы она попала в царствие небесное», рассказал батюшка после отпевания убитой ломовозом 17-летней Анны.

Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска
Отец Владимир: "Господу нужны лучшие"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска

Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска"Блогера ждем:" Продает надгробный памятник IPhone за 35 000 рублей мемориальное бюро Андрея Рулика в БердскеЕщё 369 новостей

Настоятель бердского Преображенского храма отец Владимир (Бирюков) рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему трагически погибают молодые люди, подающие надежды и не успевшие нагрешить на этой земле. «Лучшие нужны там», - пояснил батюшка, показав глазами на небо.

Священник отпевал 17-летнюю Анну, которая скончалась 12 августа — ее насмерть сбил многотонный ломовоз на базе КамАЗа на одном из перекрестков в Бердске. 14 августа одноклассники, друзья и родные постились с Аней. В Сретенском храме, где прошел обряд отпевания, было полно народу. Все плакали, не веря в смерть девушки — отличницы, медалистки, гордости школы и надежды матери.

- Понимаете, кто-то доживает до 90 лет, кто-то в молодости умирает. И в писании написано, что зрелость не числом лет определяется. Неизвестно, когда душа созреет для вечности, - пояснил отец Владимир. - Мы же приходим в этот мир не для земной жизни. А для того, чтобы приготовиться к вечной жизни. И время подготовки у каждого человека разное. Но мы порой не ценим время. Думаем, что багаж времени у нас огромный и тратим его впустую. Часы идут, годы летят, время уходит. И мы не успеваем что-то важное сделать. А другие успевают много сделать. Есть душа, разум и чувства. Их мы должны воспитать, чтобы попасть в царствие небесное.

-Аня попадет туда?

- Мы будем молиться, просить. Прошло отпевание, молитва за людей крещеных, просили у Бога. Мы надеемся и просим у Господа, чтобы он простил согрешения вольные или невольные и упокоил ее душу. Конечно, девочка еще совершенно юная, той чаши грехов, которую мы хлебнули в жизни не успела нагрешить. Поэтому будем молиться, чтобы Господь душу ее чистую и святую принял в небесную обитель.

-Но это же несправедливо?

- Она успела, сумела собрать в своей душе и трудолюбие. Ведь нужно сидеть, копаться в книжках, усердно трудиться. Это очень хорошее качество. Поэтому желаем ей только царствия небесного, вечного продолжения жизни. И молимся за это вместе с ее одноклассниками, друзьями и подругами. Господь, как садовник: приходит в сад и смотрит — яблочки созрели, нужно собрать. А эти еще не созрели. Собирает созревшие плоды. Нам, конечно, скорбно, что девочка не успела пожить долго. Но она успела собрать в своей души столько добродетели.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитете возбудил уголовное дело против водителя ломовоза, совершившего смертельное ДТП. Трагедия потрясла весь город, никого не оставив равнодушным. Люди недоумевают, что в таком юном возрасте уходят прекрасные люди с большим будущим, а пьяницы и насильники «коптят небо» до самой старости. Видимо, отбросы общества не нужны Богу....

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От редакции

Кажется несправедливым?

Аноним, 15 августа 2020 15:25
А несчастные жертвы маньяков-убийц тоже умирают, когда душа готова к вечной жизни ?? Да, Бирюков, иногда лучше молчать, чем говорить. Когда лапшу на уши народу вешаешь!
Дмитрий ПС, 17 августа 2020 03:26
А в "несчастные жертвы маньяков-убийц" - виноваты мы сами - как и во всем. Мы знаем о существовании маньяков-убийц - но нам не интересно, что будет новая жертва, и новая и еще и еще!
Нам некогда, у нас своя забота - называется "суета" - в переводе напрасность, бессмысленность. Может стоит основать фонд безопасности общества от маньяков-убийц? Хоть что то оставить после себя...
Какое там, когда я отвлекся от ежедневных забот и сильно погрузился в изучение причин роста смертности детей от онкологии... Когда ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ЧУЖИЕ МНЕ ЗАБОТЫ и стал обращать внимание людей на количество производимых НАМИ канцерогенных ядов - знаете что я услышал в ответ? "Зачем тебе это надо? Вредно? Ерунда - все вредное! Жить вообще вредно - от этого умирают!" (правильно умирают - лишь бы не мои близкие, а мне "ДУРАКУ" вдруг стала близкой смерть чужих, не знакомых и даже не известных детей! Стала ужасать сама ВОЗМОЖНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ такой смерти от моего вклада, в общее участие распространения канцерогенов! Вот "идиот"? Занимался бы своими делами - работа, зарплата...).
Дмитрий ПС, 17 августа 2020 03:31
PS - а еще мне попеняли, что дескать я не специалист и вообще это не мое дело - вот как! Пусть этим врачи занимаются!
И хоть мы хорошо знаем и понимаем причины (а мы не можем не знать - химию и биологию в школе проходили и терминология бытовых канцерогенов жизнедеятельности человека нам понятна) - пусть дети где то умирают - ничего не менять! Как жил так и живи - не лезь не в свою область "это не твое дело"! Вот как!
Аноним, 15 августа 2020 15:45
Успокоил прям всех. И в гибели человека нашёл позитивный момент, молодец))
В 21-ом-то веке верить в загробную жизнь, я немного в шоке... По-моему, авторов подобных мистических мыслей уже пора лечить галоперидолом
Дмитрий ПС, 17 августа 2020 03:12
Строго говоря - вы сами то там бывали? Верить - не верить - но, свидетелей загробного мира немало.
Яков Циперович - вообще феномен - после своей клинической смерти в 1979 г - не спит и не стареет до сих пор! но... ученым 21 века он совершенно не интересен!
Поросёнок Пётр, 15 августа 2020 17:54
Типичное религиозное словоблудие и демагогия 80-ого уровня, человек погибает при внешнем физическом воздействии, не смотря на возраст, благодаря действующим в нашей Вселенной законам физики, вот и всё.
Будьте осторожны и бдительны, помните, что у крупного транспорта, не оборудованного современными средствами видеообзора, есть слепые зоны и водитель может вас просто не заметить при манёврах.
Аноним, 15 августа 2020 20:21
Да большинство водятлов при повороте смотрят, что бы не задеть машины. (Придётся платить) А на пешеходов не обращают внимания: их жизнь- копейка!
Просто Вася, 15 августа 2020 18:08
Камаз не просто остановить, а девушка вне зоны пешеходного перехода и как она камаз не увидела.
Наталья, 15 августа 2020 20:17
Согласна с Васей. Девочку , конечно, очень жалко. Но не услышать многотонный Камаз?
Аноним, 15 августа 2020 20:22
Вася, включи мозг!
Аноним, 17 августа 2020 11:34
Наушники и мобила сколько жизней уже унесло.Но нет инстинкта самосохранения у человеческой особи.Буть ты хоть 200 - бальником по угадыванию сканвордов. Также как и физику биологию никто не отменял.И никакие наскальные рисунки,разметки,мобилки не помогут.
Юрий Шпедт, 15 августа 2020 21:44
Впрыскивая в незрелые умы опиум, попы хладнокровны как паталогоанатомы....
Ты посмотри, что несёт!?? Врёт и без румянца. Елейным голосом пробиваясь в массы трудящихся и эксплуататоров.
Nomad47, 16 августа 2020 08:32
Вот оказывается что, водитель исполнил волю божью,а мы грешники не понимаем.
Аноним, 16 августа 2020 11:27
НВР:
Да
Аноним, 16 августа 2020 12:34
Когда человек умнеет, ему становится стыдно за то, чем он гордился раньше.
Когда он, человек, становится мудрым, он за это же просит у Бога и людей прощение.
Ольга, 16 августа 2020 14:59
НВР:
Религию придумали евреи,они же назвали её "опиум для народа"
Аноним, 16 августа 2020 16:36
"хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем" (В.Высоцкий)
Аноним, 16 августа 2020 22:49
Никакие слова, что Бог заберает лучших, не успокоят души родителей. Ведь они родили ее, ростили, учили. Строили планы на будущее! Представляли, как она замуж выйдет, внуков им подарит. Я сама мама двоих детей и не понимаю, почему же так не справедливо поступает Бог! Как родителям это понять и принять?
Аноним, 17 августа 2020 01:21
так же думаю, ни как не соглашусь с тем, что больше нет моей дочери. Но православие не осуждаю.
Дмитрий ПС, 17 августа 2020 03:04
Не Бог - а родители - сами. Вся Земля отдана в наши руки - сами и делаем все беды и растим (или позволяем, закрываем глаза - на то что растят) маньяков, убийц, пьяных за рулем. Вы хоть знаете - сколько детей сбивают пьяные водители, "не по ошибке и не по недосмотру"? А кто виноват? Взрослые.
Аноним, 17 августа 2020 11:36
На Бога надейся! Но сам не плошай!
Аноним, 16 августа 2020 23:31
Хочется спросить: "ВЫ, постоянно выливающие свою ненависть на православие, отчего такие злые? Вас чем-то обидел монах Владимир? Он к вам пришел домой и стал учить жить? Он у вас что-то украл?"
Сколько помню, идут к нему. Почему? Наверное, потому, что нет ответов на многие вопросы. А самое главное, когда приходит горе, то храм - это единственное место для многих, где можно услышать утешение и обрести надежду. Вы, сильные, уверенные в себе, кому жизнь - игра и развлечение, промолчите, пройдите мимо. Может это тот колодец, к которому вы еще вернетесь???
Аноним, 17 августа 2020 01:31
Совершенно верно. И я в храм хожу. Но не приняла свалившегося на меня горя, и утешиться в храме не могу, и не соглашусь со смертью своей дочери. Но вижу и знаю, что множество людей идут в храм поговорить, или чтобы их выслушали. И им становится легче. У нас есть выбор. А священник порой единственный человек, кто объясняет происходящее, пусть я и не согласна. И возможно это единственный человек, кто будет говорить о твоём ушедшем близком. Ведь остальные спешат, да и лезть со своим горем к каждому не пойдёшь.
Аноним, 17 августа 2020 12:37
"А священник порой единственный человек, кто объясняет происходящее, пусть я и не согласна. И возможно это единственный человек, кто будет говорить о твоём ушедшем близком. Ведь остальные спешат, да и лезть со своим горем к каждому не пойдёшь."

В этом и трагедия нынешнего "безумносчастливого общества" моя хата с краю , меня не трогайте, мне под плинтусом так безопасно и спокойно, пускай дураки вместо меня рискуют и спасают соплеменников, а я "хитрее" , ведь ласковое дитя с двух мамок молоко получает? Наши мудрые предки объединились в славянские общины тысячи лет назад, для взаимопомощи на равных: в горе и радости, в помощью нужной вещью, когда у тебя на неё нет денег и в добром совете общины и возможности быть выслушанным в трудную минуту жизни! Общины брали на себя функцию воспитание детей членов общин не хуже своих родных, в случае гибели их родителей, как своих, именно поэтому до революции почти не было детдомов , лишь единицы, а после революции детдомов в стране стали тысячи, это колоссальное "достижение советов"! Но общин нас сто лет назад насильно лишили, не всех, только у славян, остальные поддерживают друг друга в общинах до сих пор и процветают живя по соседству с нами, их просто переименовали в диаспоры. Триста лет назад нас лишили национального славянского платья(национального славянского костюма) и право шить его самостоятельно и изготавливать его , это исторически зафиксированный факт, гуглите сами, за отказ в подчинении и лишении себя защиты Рода, петр1 давал полную конфискацию имущества и пожизненную каторгу, вместо этого он подсунул нам немецкие колготки и польский национальный костюм для бедняков, потому спустя триста лет никто из славян уже не помнит , как выглядит наш национальный костюм и тем более кто мы и за чем нужны на этом свете? Лишившись всего выше перечисленного мы получили огромную пустоту в славянской душе и чувство безысходности, которую тот же петр1 триста лет назад, с удовольствием заполнил нас водкой и сигаретами по самые уши!
Дмитрий ПС, 17 августа 2020 02:57
НВР:
Широко занимаясь науками, неизбежно начинаешь видеть причинно-следственные связи и зависимости во всех областях. Это направляет к истинным эмпирическим методам понимания - прочь от насаждаемой со школы (и во все сферах нашего общества) схоластической веры.
Поднятый в статье вопрос - волновал давно и сведения о нем копились долго. Так вот - по всему выходит что во всем, что с нами происходит - ВСЕГДА ВИНОВАТЫ МЫ САМИ! ВСЕГДА!

"Люди недоумевают, что в таком юном возрасте уходят прекрасные люди с большим будущим, а пьяницы и насильники «коптят небо» до самой старости."
Почему погибают дети? Не только 16-18 лет, а 10, 6 лет? А совсем безгрешные 2-3 года, а новорожденные?? Кто виноват? Ответ - те кто несет ЗА НИХ ответственность - родители! Мы взрослые!
Если берем болезни, то - то чем дышат, едят, пьют, моют, стирают родители - вообще выводится закономерность, с математической точностью развития патологий и смертей.

Социальная часть - еще хуже. Самая страшная - жертвы маньяков, насильников. Почему общество которое ЗНАЕТ! о таком явлении не обезопасило себя? А вместо того плодит их больше и больше?
Почему гибнут дети? Может за тем что - это самое самое страшное - чтобы НАС тех кто несет за них ответственность ПРОНЯЛО НА КОНЕЦ?

Но нет! Не пронимает! Смерть от лейкемии в 6-7 классе - целых 13-14 лет! ребенка травили бензином (папина машина), фенолформальдегидом (мебель), краской, клеем и пр. Не говоря о том что мама за годы жизни набралась диоксинов и они перешли все через ГВ в первенца (т.к. липофильны). Кто виноват в смерти ребенка? Опять "НЕ Я"?
И так везде - НЕ ТРОГАЕТ НАС смерть детей! Потому что чужая, ПРИВЫКЛИ - ТВ смотрим - там каждый день - убивают и калечат. Привыкли.

Почему священник НЕ СКАЗАЛ главного: "общество - в котором погибают дети само создало такие условия"? Насаждение фатализма что "на все воля высших сил" - делает человека покладистым и безотвественным за свои поступки! Кто ОСОЗНАЛ свою вину - начинает САМ искать и устранять свои ошибки. Такие перестают дурманиться СМИ покоряясь росту ЧП, болезней, преступности и ! ожидая что его наконец накормят, напоят, защитят. Становится самостоятельным неподконтрольным! Начинают сами менять мир вокруг себя.
И пока это не изменит каждый - дети будут умирать - из-за нашей вины, а не халатных чиновников, пьяных водителей или маньяков.
Аноним, 17 августа 2020 14:00
На счёт того, что мы слишком часто сами виноваты в преследующих наш фамильный Род кармические проклятия,вам подтвердит любой грамотный психолог, а вовсе не экстрасенс, как вы могли подумать! Причина тут не проклятиях, а в том, что мы с точность делаем те же самые ошибки, один в один ошибки , что и наша мать и наша бабка, наш дед наш отец, а такие ошибки приводят стабильно к одним и тем же последствиям,часто фатальным, которые будут преследовать наш род пока мы не найдём в себе силы наконец исправить свою ошибку...
Аноним, 17 августа 2020 09:50
Сколько в войну было готовых к вечной жизни В том числе и детей Как то не утишительноМой дед не готов был умереть,но был убит в 41 А предатели и каратели живы до сих пор Как это объяснить.Ну не доходит до меня Семье девочки глубочайшие соболезнования
Аноним, 17 августа 2020 13:24
Вы хотите увидеть как платят по своим счетам палачи, убийцы, воры?
Тогда поймите, что это зрелище - не кино. После не встанешь и не уйдешь. А чтобы туда попасть, нужно стать таким же. Стоит зрелище такой цены?

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