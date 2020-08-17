Словно шарик: 5 самых эффективных средств против вздутия и метеоризма

Кокосовая вода содержит огромное количество электролитов и является замечательным напитком для борьбы со вздутием живота.

Чтобы избавиться от метеоризма, полезны некоторые освежающие напитки

Вздутие живота хотя бы раз в жизни ощущал каждый человек.

Чтобы избавиться от метеоризма медики рекомендуют использовать специальные лекарства или следующие освежающие напитки.

Мятный чай обладает способностью расслаблять мускулатуру и выпускать задержавшиеся в животе газы, тем самым уменьшая вздутие. Употребляя напиток можно смягчить работу кишечника, избавиться от боли в животе и различных пищеварительных проблем.

Ананасовый сок является источником фермента бромелайна, который помогает организму расщеплять белки и нормализовать пищеварительные процессы.

Арбузный смузи считается одним из наиболее эффективных средств избавления от вздутия живота. Все дело в том, что в составе ягоды содержится много воды и калия, что положительно воздействует на организм при метеоризме.

Кокосовая вода содержит огромное количество электролитов и является замечательным напитком для борьбы со вздутием живота. В составе кокосовой воды находится кальций, хлор и калий, которые способствуют регуляи оттока жидкости и предотвращению задержки воды.

Лимонная вода. Натуральный диуретик, снижающий количество соли, остающейся в организме. За счет этого уменьшается и интенсивность вздутия.

Источник: zdorove.clutch.ua