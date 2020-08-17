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София Ротару точно 30- летняя девушка предстала на своем 73 -летии

14:40 17.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CDoAXSRhknY/?utm_source=ig_embed
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Артистка настолько шикарно выглядит, что практически невозможно догадаться, сколько ей исполнилось.

София Ротару точно 30 летняя девушка предстала на своем 73 летии

Внучка Софии Ротару, София Евдокименко, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии с дня рождения певицы, с которым артистку поздравляли накануне.
Судя по кадрам, Ротару провела праздничный день в кругу семьи — вместе с сыном, его супругой, внуком и внучкой. Для торжества певица выбрала яркое платье, которое сочетает сразу несколько цветов: белый, голубой и чёрный. Артистка настолько шикарно выглядит, что практически невозможно догадаться, сколько ей исполнилось.

Напомним, накануне Софии Ротару исполнилось 73 года. С днём рождения её трогательно поздравил сын Руслан, разместив фото со звёздной мамой в соцсети. Пост набрал свыше 1700 лайков. Сама артистка поблагодарила наследника лаконичным комментарием из трёх сердец.

Источник: life.ru

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