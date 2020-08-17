София Ротару точно 30- летняя девушка предстала на своем 73 -летии

Внучка Софии Ротару, София Евдокименко, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии с дня рождения певицы, с которым артистку поздравляли накануне.

Судя по кадрам, Ротару провела праздничный день в кругу семьи — вместе с сыном, его супругой, внуком и внучкой. Для торжества певица выбрала яркое платье, которое сочетает сразу несколько цветов: белый, голубой и чёрный. Артистка настолько шикарно выглядит, что практически невозможно догадаться, сколько ей исполнилось.

Напомним, накануне Софии Ротару исполнилось 73 года. С днём рождения её трогательно поздравил сын Руслан, разместив фото со звёздной мамой в соцсети. Пост набрал свыше 1700 лайков. Сама артистка поблагодарила наследника лаконичным комментарием из трёх сердец.

Источник: life.ru