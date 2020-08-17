Как будут питаться школьники в новом учебном году. Новые правила с 1 сентября 2020

С 1 сентября в России вводится новый порядок питания детей в средних учебных заведениях. Ученикам 1-4 классов бесплатно предоставят завтраки, а если они учатся во вторую смену, то обеды.

Раньше регионы и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счёт

С 1 сентября в России вводится новый порядок питания детей в средних учебных заведениях. Ученикам 1-4 классов бесплатно предоставят завтраки, а если они учатся во вторую смену, то обеды. Пока к этому готовы 58 регионов, но в этом году к программе подключатся 75 процентов школ в остальных субъектах России. Это стало возможным после того, как Правительство упростило регионам доступ к субсидиям на бесплатные завтраки. Кроме того, школам предъявят целый ряд требований, в том числе, их обяжут прислушиваться к мнению родителей в вопросах питания детей.

Чем накормят детей

Новые правила питания детей введены федеральным законом, принятом в этом году. Теперь школы должны кормить детей горячими блюдами, размещать ежедневное меню на своих сайтах, а также учитывать информацию, полученную от родителей об особенностях здоровья детей. Кроме этого к закону разработали два новых СанПиНа. По одному из них родители получают право контролировать, как организовано питание в школе, где учится их ребёнок. Например, они могут посетить пищеблок, чтобы проверить, чем кормят ребят и носит ли персонал столовой санитарную одежду. Также можно выяснить, вкусно ли готовят, опросив детей.

В России изменили правила предоставления субсидий на бесплатное питание для младших школьников

Во втором СанПиНе подробно расписано, чем должны оснастить пищеблок, как часто следует кормить школьников, сколько должен продолжаться перерыв на обед. Там же указано примерное меню на две недели. Например, на завтрак в качестве горячего блюда ребёнку могут дать молочную кашу, молочный суп с макаронами, омлет, рисовую запеканку, сырники, рыбные тефтели, биточки из мяса или птицы или отварную кукурузу. Также на завтрак необходимо выдать напиток, хлеб и молочные продукты. А особенно важно, сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, что в документе прописано требование обеспечивать контроль качества и мониторинг горячего питания, чтобы можно было оценить эффективность организации питания обучающихся. Кроме этого, в СанПиНе сделан акцент на формирование у детей культуры правильного питания, отметила она.

Кто будет питаться бесплатно

1 сентября вступает в силу одно из главных положений закона — всех учеников 1-4 классов государственных и муниципальных школ должны хотя бы раз в день обеспечивать горячим питанием. В меню входит горячее блюдо, не считая чая или других горячих напитков. Согласно СанПиНу, завтрак должен содержать в себе в зависимости от возраста обучающегося 12-16 граммов белка, столько же граммов жира и 60-80 граммов углеводов.

Если дети учатся во вторую смену, их накормят обедом. Заменять его на завтрак нельзя, так как он должен быть более сытным — содержать 20-25 граммов белка, такое же количество жира и 80-100 граммов углеводов. Обед включает в себя закуску (салат или свежие овощи), горячие первое и второе блюда и напиток. Фрукты и ягоды давать не обязательно, но желательно.

Раньше регионы и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счёт, и в большинстве субъектов оно полагались исключительно льготникам, например, детям из многодетных, малообеспеченных семей, сиротам или имеющим инвалидность. Чтобы денег хватило на всех младшеклассников независимо от социального статуса, новым законом установили, что оплачивать обеды будут за счёт бюджетов разного уровня, в том числе, федерального. При этом в законе оговорено, что программу должны реализовать не одномоментно, а поэтапно. «Бесплатным горячим питанием учеников начальной школы обеспечат в школах, технически готовых к этому, с 1 сентября 2020 года. А по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года. Так распорядился президент», — пояснила Лариса Тутова.

Госдума продолжит контролировать обеспечение младших школьников горячим питанием, заявил Володин

Сколько школ обеспечат горячие завтраки с 1 сентября

К началу учебного года полностью готовы 58 регионов — во всех школах на их территориях начнут бесплатно кормить младшеклассников с 1 сентября, сообщил на совещании у президента 11 августа премьер-министр Михаил Мишустин. Остальные регионы пока отстают. Дело в том, что они не смогли получить финансирование из федерального бюджета, так как условия предоставления субсидий было трудно выполнить. На господдержку могли рассчитывать только те субъекты РФ, где абсолютно все школы готовы обеспечивать школьников горячим питанием. А когда регионы начали подавать заявки, оказалось, что «где-то несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели всё подготовить», пояснил Мишустин.

Поэтому он предложил президенту упростить процедуру предоставления субсидий и отправить деньги всем регионам, чтобы они пока запустили программу в 75 процентах школ, где есть нужные условия, а уже потом занялись созданием инфраструктуры в остальных 25 процентах учебных заведений. Глава государства согласился, и 13 августа премьер подписал постановление, по которому уже в новом учебном году субсидии смогут получить все регионы. Деньги не выделят только Москве, которая не подавала заявку, решив справиться своими силами.

На совещании Владимир Путин отметил, что 25 процентов школ, не готовых обеспечить бесплатное питание школьников — всё же очень много. Поэтому он поручил главе Минпросвещения Сергею Кравцову и главам регионов проанализировать, когда все российские школы будут готовы к обеспечению горячим питанием учеников младших классов. В том числе, необходимо обеспечить горячими завтраками учеников малокомплектных школ, поручил глава государства.

Источник: ПГ