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Здоровье / Общество

Деменция и болезнь Альцгеймера: В чем разница и как их распознать?

14:51 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Цифры показывают, что около 70% людей с деменцией страдают болезнью Альцгеймера.

Деменция и болезнь Альцгеймера: В чем разница и как их распознать?
Потеря ключей и забывание того, где припаркован автомобиль – это основные проблемы с памятью

Деменция или слабоумие может возникнуть у 1 из 5 человек. В мире насчитывается около 50 миллионов людей, живущих с этим расстройством мозга. Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма слабоумия. Цифры показывают, что около 70% людей с деменцией страдают болезнью Альцгеймера.

Деменция и болезнь Альцгеймера

Основное различие между деменцией и болезнью Альцгеймера заключается в том, что деменция является общим термином для таких симптомов, как нарушение памяти и мышления, которые мешают повседневной жизни. Болезнь Альцгеймера – это специфическая форма слабоумия.

Другие типы деменции включают:

сосудистую деменцию;
деменцию с тельцами Леви;
лобно-височную деменцию;
болезнь Паркинсона;
болезнь Хантингтона.

Причина, по которой люди часто слышат о болезни Альцгеймера, заключается не только в том, что это самая распространенная форма слабоумия, но и в том, что наука, стоящая за болезнью Альцгеймера, является наиболее продвинутой по сравнению с другими типами деменции.

Распространенные симптомы

Потеря ключей и забывание того, где припаркован автомобиль – это основные проблемы с памятью. Порой сложно заметить, когда симптомы переходят черту возрастного слабоумия и перерастают в болезнь Альцгеймера. Согласно Ассоциации Альцгеймера, два из следующих факторов должны быть диагностированы, чтобы установить более точный диагноз:

плохая память;
коммуникативные и языковые трудности;
трудности с концентрацией и вниманием;
ошибочные рассуждения и суждения;
нарушение зрительного восприятия.

Когда речь заходит о болезни Альцгеймера, человек быстрее забывает много новой информации. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Alzheimer’s Disease в 2016 году, показывает, что проблемы с использованием дорожной карты могут быть одним из первых предупреждающих признаков болезни Альцгеймера, и это один из предупреждающих признаков, на которые следует обратить внимание.

Возможные методы лечения деменции и болезни Альцгеймера

Практически не существует одобренных методов лечения причин деменции. Существует только один одобренный препарат для лечения болезни Паркинсона. Однако есть четыре лекарства, которые специально нацелены на болезнь Альцгеймера, и хотя эти лекарства не блокируют прогрессирование болезни и не лечат ее, они могут помочь справиться с симптомами.

Пациенты указывают, что эти препараты могут помогать в течение 6-9 месяцев, но многие продолжают использовать их в течение длительного времени, потому что они помогают с поведенческими симптомами, такими как возбуждение и агрессия. Когда пациенты перестают принимать лекарства, психологические симптомы могут ухудшиться. Что касается других видов деменции, то изменение образа жизни может быть лучшим вариантом.

Источник: rsute.ru

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