Сильнейшие магнитные бури после 20 августа: Когда ожидать и как справиться с последствиями?

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду сильных метеоударов этого лета

Последний месяц лета, то и дело проверяет на прочность метеозависимых людей, магнитные бури идут друг за другом, принося метеочувствительным людям немало неудобств. Как бы всем хотелось забыть про них навсегда, но природа готовит новое испытание. 2 сильнейшие магнитные бури в августе 2020 прогнозируются 21-22 и 29 августа, к этим датам лучше быть во всеоружии, прочитать рекомендации специалистов и подготовить свой организм.

Не стоит относиться скептически, эти сильные магнитные колебания могут накрыть не только метеозависимых людей.

Магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет самой сильной бурей месяца. Ее симптомы: мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном могут почувствовать абсолютно все. К концу недели лучше заранее выполнить все важные дела и освободить время для отдыха, начиная с четверга больше расслабляться и пить травяные чаи.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду сильных метеоударов этого лета. Данная буря может вызвать мигрени, обострить психические заболевания, хронические болезни ( лучше заранее запастись привычными лекарствами), так же могут возникнуть проблемы со сном и ощутится упадок сил. К конце месяца отложите все активные дела и физические нагрузки, полезно будет заняться медитацией и йогой, больше гулять и расслабляться.

Всем известно, что метеочувствительные люди, а также те, кто страдают вегетососудистой дистонией, являются наиболее подверженными к перепадам атмосферного давления. Но в сильные магнитные бури даже обычные люди могут ощущать на себе их влияние: перапады настроения, нервозность, повышенную тревожность, сонливость и общее недомогание, не говоря уже о скачках давления и головной боли. Чаще всего именно на боли в голове, плохой сон и жалуются люди в такие опасные периоды.

Врачи рекомендуют в период магнитных колебаний таким людям избегать активных физических нагрузок, проявлять повышенную внимательность во время вождения транспортных средств, а также сократить время нахождение на солнце.

Полезно часто проветривать помещение, пить много воды, отказаться от тяжелой пищи, лучше за несколько дней до ее начала, именно поэтому лучше следить за графиком приближающихся магнитных бурь.