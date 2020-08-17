Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю 17-21 августа 2020 года

Характеристики Луны на 17 августа 2020 года
На дату 17.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 28 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 4%. Восход Луны в 02:04, а закат в 19:46.
Хронология лунных дней
- 27 лунный день c 00:59 16.08.2020 по 02:04 17.08.2020
- 28 лунный день c 02:04 17.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 17 августа 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
28 лунный день (−)
17 августа 2020 года в 12:00 - 28 лунный день. стрижка в 28 лунный день может сказаться на продолжительности Вашей жизни и физической активности.
Для стабилизации положения в социуме будет уместным незначительное изменение цвета волос.
Прическа сегодня должна быть простой и незатейливой это позволит привлечь природную энергию.
Сегодняшний день позволит найти внутреннюю гармонию и духовное равновесие, эмоциональное равновесие. Вопросы, которые терзали Вас в течение месяца сегодня могут обрести ответы. Сегодня Вам предстанут плоды Ваших действий совершенных за прошедшие дни. Сегодня день оптимистичных прогнозов, Вы будете четко знать чего хотите.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 18 августа 2020 года
На дату 18.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 03:23, а закат в 20:15.
Хронология лунных дней
- 28 лунный день c 02:04 17.08.2020 по 03:23 18.08.2020
- 29 лунный день c 03:23 18.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 18 августа 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
29 лунный день (±)
18 августа 2020 года в 12:00 - 29 лунный день. стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои.
Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением.
Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят Вас за позитивный настрой.
Сегодня Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной работе, она будет получаться быстро и гладко. В Вас проснется энтузиазм и желание доделать все запланированные дела. Энергия, которая была не слишком стабильной на протяжении всего месяца, наконец приобретет стабильность, это своего рода итог уходящего месяца.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 19 августа 2020 года
На дату 19.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 19.08.2020 в 05:42)». Это 1 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 04:51, а закат в 20:37.
Хронология лунных дней
- 29 лунный день c 03:23 18.08.2020 по 04:51 19.08.2020
- 30 лунный день c 04:51 19.08.2020 по 05:42 19.08.2020
- 1 лунный день c 05:42 19.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 19 августа 2020
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
1 лунный день (−)
19 августа 2020 года в 12:00 - 1 лунный день. стрижки в новолуние крайне нежелательны. По поверьям многих народов мира количество волос, которые в этот день человек потеряет, на столько и жизнь будет короче.
Окраска волос допустима только натуральными красителями, это позволит сохранить благоприятные отношения с окружающими. чтобы сберечь себя от негативного воздействия со стороны лучше заплести волосы в косу.
В этот день трудно сосредоточиться на работе и домашних хлопотах, Ваша душа находится в смятении. Не стоит винить себя в лени и бездействии вы настраиваетесь на новый лунный месяц, новому энергетическому потоку.
Постарайтесь провести этот день в спокойствии, некоторой отстраненности, одиночестве. Стоит выспаться, провести день в мечтаниях, за чтением. Стоит выбраться на природу, она сегодня напомнит вас энергией. К концу дня стоит полностью расслабиться и посвятить день спа процедурам.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. Не рекомендуется стричь волосы. Один из самых критичных моментов для организма.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 20 августа 2020 года
На дату 20.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 06:22, а закат в 20:55.
Хронология лунных дней
- 1 лунный день c 05:42 19.08.2020 по 06:22 20.08.2020
- 2 лунный день c 06:22 20.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 20 августа 2020
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
2 лунный день (+)
20 августа 2020 года в 12:00 - 2 лунный день. стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма.
Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.
Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это принесет Вам новые силы, вдохновение. Вы начнете генерировать новые идеи, сегодня в вас откроется желание работать и зарабатывать.
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на первом плане. Если правильно распланировать сегодняшний день есть возможность увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет усталость, стоит пораньше лечь спать, именно сон поможет Вам восстановить силы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 21 августа 2020 года
На дату 21.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 07:54, а закат в 21:10.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 06:22 20.08.2020 по 07:54 21.08.2020
- 3 лунный день c 07:54 21.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 21 августа 2020
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
3 лунный день (+)
21 августа 2020 года в 12:00 - 3 лунный день. стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Так же растущая луна ускорит рост волос.
Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить Вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.
Сегодня, после двух дней "настройки", Вы готовы к полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность.
Для более активного энергообмена расчешите волосы столько раз, сколько Вам полных лет. Это действие поможет привлечь позитивную энергию, а негативная уйдет прочь.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Источник: Мир космоса