Самый дорогой коттедж за 29 млн рублей и площадью 1750 кв. метров построил в 2019 году один житель Бердска

Редакция создала рейтинг самых дорогих особняков за последние три года среди бердчан. Их стоимость и площадь вас шокирует.

Для некоторых бердчан дом за миллионы - не роскошь

Дом или квартира — такой выбор стоит не у многих жителей Бердска. Однако, есть те, которые точно знают — свой шикарный дом они не променяют ни на какую квартиру. Даже в самом центре Новосибирска.

Так, на основе сведений из налоговой службы Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» создал рейтинг 10 самых дорогих частных домов за последние три года, владельцами которых являются бердчане.

2017 год

Три года назад в рейтинге самых дорогих домов первую строчку занял особняк стоимостью 27 858 000 рублей. Площадь такого дома составляет 870,60 квадратных метров. В год владелец коттеджа платит налог в размере 27 858 рублей, а это всего лишь ставка в 0,10.

На втором месте расположился дом, стоимостью в 27 196 000 рублей. Его площадь составила 380 квадратных метров. Ставка налога — 0,10, а сумма налога в год — 27 196 рублей.

Третью позицию в нашем рейтинге занял дом площадью 717,70 квадратных метров. При это стоимость дома - 22 667 000 рублей, а годовой налог составляет 22 667 рублей.

На четвертом месте расположился дом поскромнее — площадью 505,30 квадратных метров. Владелец коттеджа оценил стоимость дома в 17 145 000 рублей. Налог в год — 17 145 рублей.

Пятую позицию нашего рейтинга занимает особняк стоимостью 16 974 000 рублей. Годовой налог 16 974 рублей. Площадь такого дома 1300 квадратных метров.

Далее в рейтинге следуют дома стоимостью 16 398 000 рублей, 13 639 000 рублей, 12 833 000 рублей, а вот самыми «дешевыми» оказались особняки стоимостью 11 898 000 и 11 732 000 рублей. К слову сказать, площадь таким домов варьируется от 888,80 до 160,90з квадратных метров.

2018 год

В 2018 году рейтинг 10 самых дорогих домов немного изменился. На первой строчке по-прежнему разместился дом площадью 870,60 квадратных метров, что и в 2017 году. Однако его стоимость подросла до 28 025 000 рублей. Соответственно, и налог на недвижимость вырос до 28 025 рублей.

Вторую строчку занял дом дом площадью 1750,70 квадратных метров со стоимостью в 24 202 000 рублей. На третьем месте — дом в 383 квадратных метров за 22 437 000 рублей. При этом год назад этот дом стоил на 5 000 000 рублей дороже.

Далее следует дом площадью в 1300 квадратных метров за 18 671 000 рублей. На пятом месте расположился дом площадью 505,30 квадратных метров стоимостью 17 145 000 рублей.

На шестой строчке дом стоимостью 14 116 000 рублей и площадью 888,80 квадратных метров. Самые последние строчки нашего рейтинга занимают дома площадью от 388,60 до 802,40 квадратных метров. При это стоимость особняков варьируется от 13 639 000 рублей до 11 506 000 рублей.

2019 год

В прошлом году в рейтинге самых дорогих коттеджей Бердска не произошло кардинальных изменений. В списке все те же дома, вот только их стоимость изменилась и, соответственно, изменилось их расположение на позициях.

Так, на первую строчку вырвался дом-громадина площадью 1750, 70 квадратных метров. Но он подрожал до 29 042 000 рублей. Вторую строчку занял дом за 28 025 000 рублей площадью 870,60 квадратов.

На третьем месте расположился особняк за 17 145 000 рублей площадью 505, 30 квадратных метров. Далее следует дом в 888,80 квадратов стоимостью 15 528 000 рублей.

С пятое по десятое место попали дома площадью от 388,60 квадратных метров до 802,40 квадратных метров. При этом стоимость таких «домиков» варьируется от 13 639 000 до 10 580 000 рублей.