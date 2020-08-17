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Самый дорогой коттедж за 29 млн рублей и площадью 1750 кв. метров построил в 2019 году один житель Бердска

22:05 17.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Редакция создала рейтинг самых дорогих особняков за последние три года среди бердчан. Их стоимость и площадь вас шокирует.

Самый дорогой коттедж за 29 млн рублей и площадью 1750 кв. метров построил в 2019 году один житель Бердска
Для некоторых бердчан дом за миллионы - не роскошь

Дом или квартира — такой выбор стоит не у многих жителей Бердска. Однако, есть те, которые точно знают — свой шикарный дом они не променяют ни на какую квартиру. Даже в самом центре Новосибирска.

Так, на основе сведений из налоговой службы Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» создал рейтинг 10 самых дорогих частных домов за последние три года, владельцами которых являются бердчане.

2017 год

Три года назад в рейтинге самых дорогих домов первую строчку занял особняк стоимостью 27 858 000 рублей. Площадь такого дома составляет 870,60 квадратных метров. В год владелец коттеджа платит налог в размере 27 858 рублей, а это всего лишь ставка в 0,10.

На втором месте расположился дом, стоимостью в 27 196 000 рублей. Его площадь составила 380 квадратных метров. Ставка налога — 0,10, а сумма налога в год — 27 196 рублей.

Третью позицию в нашем рейтинге занял дом площадью 717,70 квадратных метров. При это стоимость дома - 22 667 000 рублей, а годовой налог составляет 22 667 рублей.

На четвертом месте расположился дом поскромнее — площадью 505,30 квадратных метров. Владелец коттеджа оценил стоимость дома в 17 145 000 рублей. Налог в год — 17 145 рублей.

Пятую позицию нашего рейтинга занимает особняк стоимостью 16 974 000 рублей. Годовой налог 16 974 рублей. Площадь такого дома 1300 квадратных метров.

Далее в рейтинге следуют дома стоимостью 16 398 000 рублей, 13 639 000 рублей, 12 833 000 рублей, а вот самыми «дешевыми» оказались особняки стоимостью 11 898 000 и 11 732 000 рублей. К слову сказать, площадь таким домов варьируется от 888,80 до 160,90з квадратных метров.

2018 год

В 2018 году рейтинг 10 самых дорогих домов немного изменился. На первой строчке по-прежнему разместился дом площадью 870,60 квадратных метров, что и в 2017 году. Однако его стоимость подросла до 28 025 000 рублей. Соответственно, и налог на недвижимость вырос до 28 025 рублей.

Вторую строчку занял дом дом площадью 1750,70 квадратных метров со стоимостью в 24 202 000 рублей. На третьем месте — дом в 383 квадратных метров за 22 437 000 рублей. При этом год назад этот дом стоил на 5 000 000 рублей дороже.

Далее следует дом площадью в 1300 квадратных метров за 18 671 000 рублей. На пятом месте расположился дом площадью 505,30 квадратных метров стоимостью 17 145 000 рублей.
На шестой строчке дом стоимостью 14 116 000 рублей и площадью 888,80 квадратных метров. Самые последние строчки нашего рейтинга занимают дома площадью от 388,60 до 802,40 квадратных метров. При это стоимость особняков варьируется от 13 639 000 рублей до 11 506 000 рублей.

2019 год

В прошлом году в рейтинге самых дорогих коттеджей Бердска не произошло кардинальных изменений. В списке все те же дома, вот только их стоимость изменилась и, соответственно, изменилось их расположение на позициях.

Так, на первую строчку вырвался дом-громадина площадью 1750, 70 квадратных метров. Но он подрожал до 29 042 000 рублей. Вторую строчку занял дом за 28 025 000 рублей площадью 870,60 квадратов.

На третьем месте расположился особняк за 17 145 000 рублей площадью 505, 30 квадратных метров. Далее следует дом в 888,80 квадратов стоимостью 15 528 000 рублей.

С пятое по десятое место попали дома площадью от 388,60 квадратных метров до 802,40 квадратных метров. При этом стоимость таких «домиков» варьируется от 13 639 000 до 10 580 000 рублей.

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От редакции

Красиво жить не запретишь?

Аноним, 17 августа 2020 11:19
Умеют же жить люди!
Аноним, 17 августа 2020 11:56
за счёт нас?
Аноним, 17 августа 2020 15:56
" Аноним, 17 августа 2020 11:19
Умеют же жить люди!"

Закон сообщающихся сосудов из курса физики помните? Если у львиной доли жителей города Бердска в кармане мышь повесилась, то у единиц в Бердске коттеджи по 2000 квадратных метров! Вот вы скажите нафига живому человеку 2000 м2 нужно? Понты и желание ещё таким способом унизить львиную число жителей Бердска, не более того,унизить работяг честно пашущих всю жизнь за копейки, а на разницу вот такие понты-коттеджы строят их работодатели!
Аноним, 17 августа 2020 11:54
НВР:
Кто сможет мне ответить, почему новаришы в Бердске, себе любимым строят низенькие домишки в два этажа но в ширь, но вовсе не в высоту, что по их другим строениям для чужих людей логично, а нас нищебродов, загоняют на 17 этаж человейников, до которого даже пожарка, в случае чего, захотев не сможет достать даже лестницей?
Аноним, 17 августа 2020 12:07
Даже лестницей? Да они даже струей брандспойта не смогут достать 17 этаж с высоты лестницы девятого этажа!
Аноним, 17 августа 2020 13:08
"умеют жить..."
Где и как можно честным трудом заработать такие деньги?
И кому нужны эти "достижения"
- преподносится
как на Марсе побывали бердчане первыми...
Аноним, 17 августа 2020 15:37
Умом например!!
Эрвин, 17 августа 2020 15:38
можно и зарабатывают. Строители, айтишники, рекламщики и тд.
Аноним, 17 августа 2020 16:00
"Эрвин, 17 августа 2020 15:38
можно и зарабатывают. Строители, айтишники, рекламщики и тд."

Хоть одного владельца-айтишника, из этих трёх домов в Бердске слабо показать? Иди в ясельковую группу детсада свои сказки рассказывай, сказочник!
Аноним, 17 августа 2020 16:02
" Аноним, 17 августа 2020 15:37
Умом например!!"

Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит! ОБХСС на них нет, а то бы весь их "бизнес план" по пунктам узнали, и по делам их им и воздалось бы...
Екатерина, 17 августа 2020 16:50
Можно, я лично знаю человека, который спокойно может такое купить, только ему не надо, у него 100 биткоинов (если не больше), несколько миллионов р по счетам, квартиру он снимает,по 40 к, покупать не хочет, нафиг мне этот головняк говорит. Программер в зарубежной компании, в свое время вовремя вложился в майнинг.
Аноним, 17 августа 2020 17:09
"покупать не хочет, нафиг мне этот головняк говорит."

Так вы и подтвердили, что у тех кто своим умом честную деньгу имеет , с собственностью не дружит, как правило!
Вованыч, 17 августа 2020 15:35
Владельцами этих коттеджей должна заниматься прокуратура. Откуда деньги, Зин?
Екатерина, 17 августа 2020 16:44
Просто интересно, накой нужен дом 880 м2. Что в нем делать то? бродить по 1001 комнате?) Сдавать приличной цыганской семье из 200 человек?) а потом еще головная боль, охранять, убирать, содержать, как говориться, нам такое не нать
Аноним, 17 августа 2020 17:13
А по- моему смотреть надо на себя и свой кошелёк
Аноним, 17 августа 2020 23:48
По-моему, надо быть человеком всегда, а не хапугой и жить по средствам, а не пировать во время чумы.
Патриот, 17 августа 2020 18:53
Такой дом не практично иметь , зато пантов много, глупость и дурость!
Аноним, 17 августа 2020 22:49
По- моему это личное дело каждого какой дом иметь
или не иметь
Аноним, 17 августа 2020 23:53
Анониму, 17 августа 2020 22:49. А по-моему, если это, так сказать, доход от бизнеса, на котором другие люди за гроши батрачат средневековыми технологиями, то это реальная глупость и дурость, так доходом распоряжаться.
Аноним, 17 августа 2020 23:47
Если у этих котеджевладельцев работники не нуждаются, тогда норм, но если там зп 20-25 тыщ рублей, тогда не правильно это всё. Имея возможность подумать о ближнем, подумай о нем! Можно средства в развитие вложить, в оптимизацию, например, труда работников, а не в коттедж, блин, за высоким забором.

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