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Выплату от Путина в 3000, 5000, 10 000 рублей - не получил. Куда звонить?

11:45 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Порядка 100 тысяч заявлений на выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет принято в работу в Новосибирской области.

Выплату от Путина в 3000, 5000, 10 000 рублей не получил. Куда звонить?
Оставшиеся после 1 марта без работы и официально признанные безработными граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, имеют право на получение к пособию по безработице

В центры социальной поддержки населения от семей региона поступило 107 186 заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. В беззаявительном формате мера поддержки назначена 26000 семей.
Это дополнительная мера государственной поддержки семей с детьми, введенная в стране по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Родители подают только заявление. Дополнительные сведения собираются путем межведомственного взаимодействия. По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области порядка 61 тысячи семей Новосибирской области уже получили данную выплату в размере 6 018,5 руб. Право на пособие имеют семьи, где среднедушевой доход ниже 11738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. Общая сумма перечисленных средств составила более 2,8 млрд рублей.

Оставшиеся после 1 марта без работы и официально признанные безработными граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, имеют право на получение к пособию по безработице дополнительной выплаты на каждого ребенка в размере 3000 рублей. Порядка 183 млн рублей уже перечислено 34,5 тысячам заявителей, где проживает более 55 тысяч детей.

По данным Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области на дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до трех лет, единовременные выплаты по 10000 рублей семьям региона перечислено более 11,5 млрд рублей.

Министерством совместно с Отделением Пенсионного Фонда по Новосибирской области разработана тематическая памятка о выплатах, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Источник: mtsr.nso.ru

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