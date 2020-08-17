Путин обещает защитить Александра Лукашенко

Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Источник: kremlin.ru