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Новая версия появления коронавируса: при уборке фекалий летучих мышей заразились рабочие

10:45 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Тогда восемь человек две недели очищали шахту Модзян в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей и трое из них позже скончались от пневмонии.

Новая версия появления коронавируса: при уборке фекалий летучих мышей заразились рабочие
Китайские «мокрые рынки» в 2003 году стали источником атипичной пневмонии

Возможно, COVID-19, появился не в 2019 году в Ухани, а в тысяче километров от нее и в 2012 году. Тогда восемь человек две недели очищали шахту Модзян в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей и трое из них позже скончались от пневмонии.
Об этом The Sun сообщили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон из некоммерческого проекта Bioscience Resource Project. К таким выводам они пришли после изучения записей врачей, которые лечили шахтеров.

-Информация из отчетов заставила нас пересмотреть все, что, как мы думали, мы знали о происхождении пандемии COVID-19, — заявили ученые.

Врачи лечили своих пациентов также, как сейчас лечат инфицированных COVID-19, с помощью антикоагулянтов, антибиотиков и аппаратов искусственной вентиляции легких. Они описывали те же симптомы — высокая температура, сухой кашель, боли в конечностях.

Ученые утверждают, что больные сдали тесты на гепатит, лихорадку денге и ВИЧ под контролем вирусолога Чжун Наньшаня, которого считают спасителем человечества от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. После того, как определить вирус не удалось, образцы анализов были отправлены в лабораторию в Ухани. Там исследователи выяснили, что причиной заболевания стал коронавирус, похожий на возбудителя атипичной пневмонии у подковоносых летучих мышей. Латэм и Уилсон уверены, что новый вирус сумел ускользнуть из лаборатории в Ухани и стал причиной пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.

Китайские официальные лица продолжают утверждать, что COVID-19 зародился на одном из «мокрых рынков» Ухани в 2019 году, но некоторых мировые эксперты сомневаются в том, что эта версия соответствует действительности.

Китайские «мокрые рынки» в 2003 году стали источником атипичной пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в 2003 году. Ученые предупреждали, что если их не привести в соответствие санитарным нормам, они еще не раз могут стать рассадником для новых видов инфекций.

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