Смертельное ДТП: погиб водитель Toyota в столкновении с Волгой на трассе Новосибирск-Омск

В больницу с различными травмами были доставлены пассажиры этого же автомобиля – 36-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия

В 20.10 16 августа в Чулымском районе на 1320 км автодороги Р-254 «Иртыш»53-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга», следовавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Марк 2», двигавшимся навстречу.

В результате ДТП 36-летний водитель «Тойоты» скончался на месте аварии. В больницу с различными травмами были доставлены пассажиры этого же автомобиля – 36-летняя женщина и 11-летняя девочка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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