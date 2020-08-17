В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надя:
Кто потерял серого британского кота (кошку) в широкую продольную полоску? Сидит в 1 подъезде мр-на Северный, 19 за трубой мусоропровода между 1 и 2 этажом.
Сидит в 1 подъезде мр-на Северный, 19 за трубой мусоропровода между 1 и 2 этажом.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надя:
Кто потерял серого британского кота (кошку) в широкую продольную полоску? Сидит в 1 подъезде мр-на Северный, 19 за трубой мусоропровода между 1 и 2 этажом.
От редакции
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