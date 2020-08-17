Принимают роды у свиней и убирают навоз работники пансионата им. Калинина в Бердске, сообщил Минтруд

Зарплата работников составляет более 12 000 рублей за время, не превышающее 4 часа.

О зарплате и обязанностях животновода в пансионате им. Калинина рассказало Минтруда

На ситуацию в пансионате ветеранов труда имени Калинина обратила внимание редакции Мария Штаева. В интервью женщина рассказала, как ее свекор жаловался на условия пансионата, и какой безумно грязной была одежда, в которой они забрали парализованного инвалида. В репортаже о Петре Педелеве редакция "Курьер. Среда. Бердск" лично поговорила с 59-летним безногим мужчиной, и он рассказал о жизни в пансионате: о молодых свинарях, живущих в том же корпусе, о потере вещей и о мужчине, у которого отобрали протезы и коляску, чтобы он не напился.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» заинтересовалась об обязанностях и зарплате животноводов: как стало известно ранее, ни один пенсионер или инвалид не работает на свиноферме или на должности уборщика. Эти обязанности выполняют лишь 9 молодых людей, живущих в пансионате и проходящих трудотерапию. 6 августа редакция отправила запрос с вопросом о заработной плате работников и их обязанностях.

- Размер заработной платы трудоустроенных граждан определяется трудовым договором и зависит от занимаемой должности, установленного должностного оклада, режима рабочего времени, фактически отработанного времени, установленных стимулирующих и компенсационных выплат. При этом заработная плата устанавливается не ниже размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени (с учетом фактически отработанного времени).

Поскольку гражданами, проживающими и трудоустроенными в учреждении, не дано министерству труда и социального развития Новосибирской области соответствующее согласие на обработку и передачу персональных данных, министерство не вправе разглашать информацию о размере их заработной платы, - сообщило министерство труда и социальной защиты Новосибирской области 13 августа.

Таким образом, заработная плата работникам за 4 часа (более 4 часов, согласно ранним сообщениям Минтруда, им работать нельзя) составляет не менее 12 130 рублей - МРОТ на 2020 год, утвержденный президентом в январе этого года.

На вопрос о обязанностях работников пансионата им. Калинина, министерство сослалось на приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.06.2018 № 417н «Об утверждении профессионального стандарта «Животновод».

Согласно данному документу, обязанности животновода весьма внушительные: это уборка за животными, их кормление и выпас, выявление заболевших животных, первая помощь. Помимо всего прочего, в обязанности животновода входит прием родов у свиней, если оные происходят по приезда ветеринара, маркировка животных и уборка навоза.