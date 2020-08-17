Головы лопнули, как яйца: За жизнь упавшей с балкона 6 этажа борются врачи Бердска

«Скорую» на место вызвали очевидцы. Они сообщили, что с балкона «вылетел человек»

Продолжают бороться за жизнь упавшей с балкона 6 этажа девушки в реанимации горбольницы Бердска.

Пациентка жива, находится в стабильно тяжелом состоянии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 августа замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 августа из окна многоэтажного дома №46 в Микрорайоне выпала женщина — прямо на стоявшего под балконом молодого человека. Обоих пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Они с такой силой столкнулись головами, что они разлетелись, как яйца, в мелкую крошку, сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск". Мужчина скончался.

Обоим пострадавшим не более 30 лет. Они были супругами.

Материалы переданы в следственный отдел по Бердску регионального управления для проведения доследственной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего. Это произошло после того, как скончался в больнице мужчина, пытавшийся поймать упавшую с балкона женщину.