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Денежки Путина: выплаты на детей с на детей с 3 до 7 лет с 17 августа 2020 стартуют в России

14:30 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Многие родители в регионах пожаловались, что не получили эту выплату в августе, как положено.

Денежки Путина: выплаты на детей с на детей с 3 до 7 лет с 17 августа 2020 стартуют в России
Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на ребенка в регионе
Сюжет: Все пособия Путина
Денежки Путина: выплаты на детей с на детей с 3 до 7 лет с 17 августа 2020 стартуют в России

Денежки Путина: выплаты на детей с на детей с 3 до 7 лет с 17 августа 2020 стартуют в РоссииВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 265 новостей

Деньги смогут получить около миллиона семей.
Новая волна денежных выплат на детей стартует в России. Многие родители смогут получить сумму, в том числе равную десяти тысячам рублей, и даже немного больше.

С 17 августа в России начнут выдавать выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Это будет новая волна таких выплат для родителей, которые еще не получили деньги в августе. Финансовое обеспечение выплат осуществлялось из резервного фонда правительства РФ.

Дело в том, что многие родители в регионах пожаловались, что не получили эту выплату в августе, как положено. А местные власти разводили руками: финансирование закончилось, денежных средств для выполнения обязательств по обеспечению пособий не хватает. Поэтому было принято решение добавить денег регионам.

Всего по России выплаты предусмотрены на 718 тысяч детей в разных регионах.

Отметим, что размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В целом по России этот показатель составляет 11 тыс. руб., но в регионах он разнится. Например, в Москве он составляет 15 225 руб., то есть московские семьи могут получить по 7600 руб. А на Камчатке уровень детского прожиточного минимума составляет 22 101 руб., значит, размер пособия на одного ребенка в месяц превысит 11 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что новую денежную выплату от Пенсионного фонда России готовят гражданам. Депутаты считают, что такие пособия в стране должны выплачиваться семьям на регулярной основе. Соответствующее предложение в Госдуму поступило от партии «Справедливая Россия». Как подчеркнул лидер думской фракции Сергей Миронов, выплаты в размере 10 тыс. руб. на ребенка в России должны стать регулярными.

Источник: primpress.ru

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