Горящее масло сожгло лицо, бедра и голень мужчине в Бердске. Он захотел ночью кушать

Мужчина обжег лицо, предплечья, бедра и голень ночью 9 августа. С ожогами 1-2 степени он попал в горбольницу.

Инцидент произошел ночью

О 8 пожарах в августе 2020 года сегодня, 17 августа, рассказал начальник отдела надзорной деятельности Бердска Руслан Безносенко. Кроме того, за эти две недели произошли два случая ожога бердчан.

Так, обжег лицо, предплечья, бедра и голень житель Бердска ночью в 00.40 9 августа. С ожогами 1-2 степени он попал в ЦГБ Бердска. У мужчины пострадали 16% тела.

- Мужчина поступил с ожогами 1-2 степени. Раны серьезные. Дознаватель выехал на беседу с пострадавшим. Данные ожоги он получил в результате вспышки масла при приготовлении пищи, - сообщил Руслан Михайлович 17 августа.