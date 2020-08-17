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Опаньки, опять воды не будет в Бердске. Не пугайтесь, только холодной. Запасайтесь!

11:20 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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В связи с проведением мероприятий по подготовке к отопительному сезону,будет произведено отключение холодной воды у потребителей от котельной «Озёрная» 18.08.2020 года с 08:00ч ориентировочно до 11:00ч.

Опаньки, опять воды не будет в Бердске. Не пугайтесь, только холодной. Запасайтесь!
Просьба запастись водой

В связи с проведением мероприятий по подготовке к отопительному сезону,будет произведено отключение холодной воды у потребителей от котельной «Озёрная» 18.08.2020 года с 08:00ч ориентировочно до 11:00ч.
Просьба запастись водой.

Источник: mupkbu.ru

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От редакции

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Аноним, 17 августа 2020 11:29
"Опаньки, опять воды не будет в Бердске. Не пугайтесь, только холодной. Запасайтесь!"

Только никакой?

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