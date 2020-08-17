"Опаньки, опять воды не будет в Бердске. Не пугайтесь, только холодной. Запасайтесь!"

В связи с проведением мероприятий по подготовке к отопительному сезону,будет произведено отключение холодной воды у потребителей от котельной «Озёрная» 18.08.2020 года с 08:00ч ориентировочно до 11:00ч.
Просьба запастись водой.
Источник: mupkbu.ru
В связи с проведением мероприятий по подготовке к отопительному сезону,будет произведено отключение холодной воды у потребителей от котельной «Озёрная» 18.08.2020 года с 08:00ч ориентировочно до 11:00ч.
В связи с проведением мероприятий по подготовке к отопительному сезону,будет произведено отключение холодной воды у потребителей от котельной «Озёрная» 18.08.2020 года с 08:00ч ориентировочно до 11:00ч.
Просьба запастись водой.
Источник: mupkbu.ru
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