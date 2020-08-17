"Блогера ждем:" Продает надгробный памятник IPhone за 35 000 рублей мемориальное бюро Андрея Рулика в Бердске

Телевизоры, телефоны, самолеты - бердчане более осторожны при выборе памятника. Однако, встречаются и те, кто хочет увековечить родного усопшего эксклюзивной плитой.

Нестандартное надгробие заказывают немногие жители Бердска

Удивительный памятник запечатлел «Курьер. Среда. Бердск» в минувшие выходные в Бердске. Гранитный IPhone красовался при въезде на кладбище Бердска. Это не первое поразительное надгробие умершим бердчанам. Так, здесь же было «обнаружен» памятник в виде телевизора.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» владелец компании «БМЗ Сервис» Андрей Рулик, эксклюзивный памятник в виде телевизора ждал своего владельца достаточно долго:

- Мы идем в ногу со временем, можно так сказать. Памятник в классическом виде всегда есть, но есть вещи, как IPhone и компьютеры. Делается все абсолютно, особенно гравировка — мотоциклы, самолеты и трактора. Иногда люди просят, иногда делаем на продажу такие памятники. Если вы съездите на кладбище Академгородка, то увидите очень много таких надгробий. Люди там разносторонние живут.

По оценке Андрея Николаевича, в Бердске к этому относятся более осторожно.

Айфон обойдется в 35 000 рублей

- Любой камень стоит и ждет своего человека. Он где-то ходит, а камень ему уже есть. Если не на выставке, то где-то в карьере, вот такая философия. И любой IPhone, необычный памятник, он для кого-то предназначен. Когда люди спрашивают, мы шутим, что блогера ждем, - говорит Андрей Рулик.

Стоимость таких памятников, по словам создателей, кардинально отличается от классических надгробий. Так, стоимость не каталожной плитки может обойтись заказчику на 10 000-20 000 рублей дороже. Но опять-таки, все зависит от размеров надгробия, пожеланий клиента. Стоит отметить, что время изготовления памятника зависит от мастерства творца, в каких условиях он создается и сложности заказа.

IPhone — это не просто телефон, он стоит на подставке-зарядке. Его стоимость около 35 000 рублей. Но все зависит от величины, толщины и исполнения надгробия. По оценке Андрея Рулика, все, что отклоняется от каталога — это уже необычный памятник.

- Самый необычные вещи, когда люди сами себе заказывают памятники и он стоит, ждет их. Есть такие в Бердске. Например, бабушка с дедушкой нарисовали себя и поставили на кладбище в место родового захоронения. Он стоял без дат смерти. После уже через крематорий они там поселились, - вспоминает Андрей Николаевич.

Важно сказать, что требования кладбищ к надгробиям сводятся к тому, чтобы памятник был надежно установлен на могиле, не превышал заданных габаритов, не мешал доступу к соседним участкам и не оскорблял чувства других посетителей.