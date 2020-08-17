Головы разбились, как яйца: Умерла выпавшая на мужчину с балкона 6 этажа женщина в Бердске

Мужчина пытался поймать девушку. Оба получили тяжелые черепно-мозговые травмы

Сегодня, 17 августа, скончалась женщина, упавшая с балкона на 6 этаже многоэтажки в Микрорайоне Бердска. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

- Сегодня, несмотря на усилия врачей, от полученных травм женщина скончалась. В рамках проводимой доследственной проверки следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, -сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Накануне материалы переданы в следственный отдел по Бердску регионального управления для проведения доследственной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего. Это произошло после того, как скончался в больнице мужчина, пытавшийся поймать упавшую с балкона женщину.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 августа из окна многоэтажного дома №46 в Микрорайоне выпала женщина — прямо на стоявшего под балконом молодого человека. Обоих пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Они с такой силой столкнулись головами, что они разлетелись, как яйца, в мелкую крошку, сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск".

Удалось выяснить, что обоим пострадавшим не более 30 лет. Они были супругами. Все произошло, когда он возвращался с работы. По рассказам очевидцев, девушка кричала с лоджии о намерении что-то сделать с собой. А молодой человек уговаривал, не делать этого.