Долго ждете результата теста на COVID-19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный

При сомнительном или положительном результате анализа на COVID-19 проводится дополнительная проверка

Об ужасах пульмонологии наслышаны многие: в том числе людей беспокоит не только условия лечения. но и отсутствие результатов тестов. Очень многие жители Бердска обращались в редакцию, рассказывая, как результаты идут по 2 недели, тогда как в норме, согласно словам главврача, министра здравоохранения и согласно указу президента - 2-3 дня. В ответе на запрос от 6 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что может влиять на увеличение сроков ожидания результатов теста на COVID-19.

- При получении сомнительного или положительного результата исследования биоматериал подлежит обязательному контрольному исследованию в референсной лаборатории, что может приводить к увеличению сроков тестирования, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Таким образом, если вы ждете теста очень долго, вероятно, ваш результат признан сомнительным или положительным, так что он проходит дополнительную проверку. Также министр здравоохранения обратил внимание, что сроки получения результатов лабораторных исследований на COVID-19 обусловлены возможностями диагностических лабораторий. Значит ли это, что лаборатории не справляются?

Нет, ведь в этом же ответе на запрос министр здравоохранения указал, что существующие мощности лабораторий на данный момент обеспечивают потребности лабораторий в тестировании. Так что по лабораторному обеспечению Новосибирская область справляется, а если долго идут анализы, то, может, просто много сомнительных и положительных результатов?