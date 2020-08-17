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Долго ждете результата теста на COVID-19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный

22:15 17.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Минздрав Новосибирской области пояснил, что при получении положительного анализа проводится дополнительное контрольное исследование.

Долго ждете результата теста на COVID 19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный
При сомнительном или положительном результате анализа на COVID-19 проводится дополнительная проверка
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Долго ждете результата теста на COVID 19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный

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Об ужасах пульмонологии наслышаны многие: в том числе людей беспокоит не только условия лечения. но и отсутствие результатов тестов. Очень многие жители Бердска обращались в редакцию, рассказывая, как результаты идут по 2 недели, тогда как в норме, согласно словам главврача, министра здравоохранения и согласно указу президента - 2-3 дня. В ответе на запрос от 6 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что может влиять на увеличение сроков ожидания результатов теста на COVID-19.

- При получении сомнительного или положительного результата исследования биоматериал подлежит обязательному контрольному исследованию в референсной лаборатории, что может приводить к увеличению сроков тестирования, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Таким образом, если вы ждете теста очень долго, вероятно, ваш результат признан сомнительным или положительным, так что он проходит дополнительную проверку. Также министр здравоохранения обратил внимание, что сроки получения результатов лабораторных исследований на COVID-19 обусловлены возможностями диагностических лабораторий. Значит ли это, что лаборатории не справляются?

Нет, ведь в этом же ответе на запрос министр здравоохранения указал, что существующие мощности лабораторий на данный момент обеспечивают потребности лабораторий в тестировании. Так что по лабораторному обеспечению Новосибирская область справляется, а если долго идут анализы, то, может, просто много сомнительных и положительных результатов?

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От редакции

Долго ждете результатов теста?

Елена, 17 августа 2020 21:51
Вариант второй- потеряли.
Вованыч, 17 августа 2020 22:35
Родственница до сих пор не получила результат бесплатного теста на антитела, который проводили в ИЮНЕ!Зачем вообще устроили эту профанацию? Типа, Роспотребнадзор узнал, что ему было нужно, сколько людей уже переболело ковидом ранее, а люлям сообщать результаты не обязательно. Надеюсь, редакция 'Курьера' не оставит этот вопрос без внимания.

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