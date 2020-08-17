Назван единственный способ борьбы с целлюлитом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в шутливой форме ответил на вопрос телезрительницы о методах борьбы с целлюлитом.
"На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует", — сказал доктор.
По его словам, избавиться от симптома "апельсиновой корки" невозможно, но комплексовать по этому поводу не стоит.
Он добавил, что к медицинским признакам целлюлита относится острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается высокой температурой, отеком и покраснением кожи.
Источник: РИА Новости