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Назван единственный способ борьбы с целлюлитом

14:45 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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По его словам, избавиться от симптома "апельсиновой корки" невозможно, но комплексовать по этому поводу не стоит.

Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в шутливой форме ответил на вопрос телезрительницы о методах борьбы с целлюлитом.
"На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует", — сказал доктор.

По его словам, избавиться от симптома "апельсиновой корки" невозможно, но комплексовать по этому поводу не стоит.

"Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет. На самом деле это генетическая предрасположенность. Это вариант нормы", — заявил Мясников.

Он добавил, что к медицинским признакам целлюлита относится острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается высокой температурой, отеком и покраснением кожи.

Источник: РИА Новости

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