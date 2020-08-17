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Фанатеет от Niletto и ведет свой блог 100-тысячный житель Бердска 8-летний Толя Белов

17:13 17.08.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой и Лилии Беловой
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У 7-летнего Толика немало увлечений и друзей. Он занимается танцами, делает домики для хомяков, хорошо учится в школе.

Фанатеет от Niletto и ведет свой блог 100 тысячный житель Бердска 8 летний Толя Белов
Анатолий Белов отрастил косичку, как у своего кумира Niletto

Пойдет во второй класс новой школы в микрорайоне Южном 100-тысячный житель Бердска Анатолий Белов. Мальчик знает о том, что именно с его появлением на свет город приобрел другой статус. Но пока не особо придает этому значения. Он растет, постигает новое и уже задумывается о своем будущем.

Анатолий вместе с мамой Лилией Беловой приехал в воскресный день, 16 августа, на площадь ДК «Родина» не с пустыми руками. С хлебом. Он неизменно берет с собой на площадь угощение для голубей. А они его как будто ждали — стая окружила со всех сторон.

Кормит голубей 100-тысячный житель Бердска

Автор видео Галина Панчева

После рождения Толика его родители получили в подарок от города 100 тыс. рублей и путевку в детский сад без всяких очередей. Деньги ушли на погашение ипотеки. Тогда Беловы жили в маленьком домике. Теперь у них большой двухэтажный коттедж в микрорайоне Южном.

-То, что сын родился 100-тысячным, почти никак не повлияло ни на его, ни на нашу жизнь. Мы уже и сами забыли об этом. Вспоминаем, когда вы нам напоминаете. Толя вчера прочитал свидетельство — на стене висит, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лилия Белова.

К разговору присоединяется и Толик.

-Я уже давным-давно знаю.

По словам Лилии Беловой, ее сыну легко дается учеба, у него немало увлечений. Например, занимается брейк-дансом.

-Он все прошлое лето танцевал. На руках ходил, прыгал, крутился. Думаю, надо отдавать профессионалам, иначе переломается. Год занимается. Фанат Niletto. Мы уже с отцом выучили все песни — приходится слушать и смотреть с ним.

Толик уже знает, кем хочет стать в будущем.

-Я буду блогером, - уверяет мальчик.

У Толи есть свой ютуб-канал, на котором он выкладывает видео уже второй год. У него 42 подписчика.

Кошачий блог на ютубе
Автор видео Галина Панчева

-Иногда я игры выкладываю, иногда танцы всякие. Сделал кошачий канал для кошки Кати, - рассказал Анатолий.

Особой популярностью у подписчиков пользуются ролики, где Толя что-то создает своими руками. Например, строит домик для хомяка.

-Он очень любит что-то делать. Здорово что-то изобретает. И создает своими руками. У него голова хорошо работает. Из бумаги вырежет, все приклеит, а потом делает. Молодец. С друзьями постоянно играет. У него их очень много. Толя очень общительный. Весь квартал у нас в огороде. Грядок почти нет, почти все покрыто газоном, где играют дети. Пять лет там живем. Пять лет у нас там детсад. От маленького до большого. Общение — это хорошо.

Не удивительно, что вся ребятня с квартала стекается к дому Беловых. Ведь в их дворе есть настоящая детская площадка. С бассейном, батутом, домиками. Здесь всегда открыты двери для друзей Толика.

Фанатеет от Niletto и ведет свой блог 100 тысячный житель Бердска 8 летний Толя Белов
Фанатеет от Niletto и ведет свой блог 100 тысячный житель Бердска 8 летний Толя Белов
Фанатеет от Niletto и ведет свой блог 100 тысячный житель Бердска 8 летний Толя Белов
Фанатеет от Niletto и ведет свой блог 100 тысячный житель Бердска 8 летний Толя Белов
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