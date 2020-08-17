Тихановская в видео заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Тихановская выдвинула свою кандидатуру после отказа в регистрации на выборах ее арестованного мужа

Лидер оппозиции заявила, что готова взять на себя ответственность за страну для организации новых, честных и прозрачных, президентских выборов.

Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

Видео youtube.com/Страна для жизни



«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — заявила Тихановская.10 августа, на следующий день после президентских выборов, Тихановская явилась в ЦИК для подачи жалобы, после чего с ней несколько часов не было связи, а на следующий день она объявилась в Литве. В Telegram-каналах опубликовано ее видеообращение, записанное в кабинете главы ЦИК, в котором Тихановская, читая с листа, призывала белорусов не протестовать и не выходить на улицы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил тогда, что видеообращение было записано под давлением и иллюстрирует методы работы властей страны.

«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — написал Науседа. По его словам, эта запись демонстрирует методы, которые используют белорусские власти, чтобы «сломить волю человека и народа».

По официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская — 10%. Однако в объединенном штабе Тихановской заявили, что, по их подсчетам, Тихановская получила от 70 до 80% голосов и является избранным президентом.

Ранее Тихановская предложила всем проголосовавшим за нее заполнить Google-форму с требованием к ЦИК пересчитать голоса на президентских выборах. Ссылка на Google-форму была размещена под видеообращением. Человек, который заполнил ее, таким образом подписывает петицию с требованием не только пересчитать голоса на выборах президента Белоруссии, но и провести проверку наличия нарушений законодательства при их проведении.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру после отказа в регистрации на выборах ее арестованного мужа, блогера и оппозиционера Сергея Тихановского.

Источник: РБК