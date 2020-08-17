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Подписи против мечети: Построят ли на землях РПЦ мечеть в Бердске. Разъясняем

14:34 17.08.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Разрешенное использование на земельный участок у бывшей "афганской" остановки не менялся. А горожане уже собирают подписи из-за строительства храма для мусульман.

Подписи против мечети: Построят ли на землях РПЦ мечеть в Бердске. Разъясняем
Мечеть в Бердске мусульмане ждут с 2009 года
Сюжет: Обряды мусульман
Подписи против мечети: Построят ли на землях РПЦ мечеть в Бердске. Разъясняем

Подписи против мечети: Построят ли на землях РПЦ мечеть в Бердске. РазъясняемГлавный обряд праздника Курбан байрам 2020: где проводить жертвоприношение и для чего оно делаетсяЕщё 11 новостей

Что строят на бывшей «афганской» остановке? - десятки подобных сообщений задали редакции «Курьер. Среда. Бердск» жители Бердска за минувшие выходные:

- Власти Бердска собираются построить мечеть возле частных домов по ул. Павлова и Красная Сибирь. Местные жители против, но у нас в России на людей плевать. Мы хотим, чтобы построили спортивную или детскую площадку, чтобы детям было чем заниматься, а не шкодничать и совершать преступления, - написал Александр 16 августа на WhatsApp редакции.

Бердчанин поделился, что располагает информацией «из уст приближенного к депутатам». По словам Александра, жители Микрорайона начали сбор подписей против строительства мечети.

- Видимо, надоело им ухаживать за этим местом, траву косить, вот и решили отдать эту землю. По слухам эта земля церковная, там же храм раньше стоял. Как они могут ее под мечеть отдать? - недоумевает мужчина в разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 17 августа.

Более 100 горожан уже подписали документ против строительства мечети в Бердске. В ближайшее время он будет направлен в администрацию Бердска и Новосибирск. Мужчина предполагает, что со строительством храма для мусульманам в городе увеличится преступность.

Начальник управления земельных отношений мэрии Бердска Дмитрий Шинкевич опроверг сообщения бердчан.

- Разрешенное использование земельного участка — для строительства православного храма. Это раз. Во-вторых, земельный участок является муниципальным. Никаких разговоров о предоставлении этого участка под мечеть или что-либо другое - не ведется. Если вы посмотрите на ул. Красная Сибирь, начиная с перекрестка по ул. Рогачева, эта сторона, включая указанный земельный участок, это одна сплошная поляна. Здесь проходит огромный коллектор, по которому все течет с Микрорайона на очистные сооружения. Строительства там невозможно. Именно по этой причине там не строился и православный храм. Разрешенное использование на этот земельный участок не менялось. Эту информацию можно назвать вбросом, - отметил Дмитрий Николаевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 августа.

Напомним, этот земельный участок находился в аренде у РПЦ. Здесь планировалось строительство православной часовни. Однако из-за того, что подземные коммуникации не позволяют строительство капитальных объектов, участок изъяли. Богоявленский храм появился на ул. Боровой Микрорайона.

Председатель мусульманской общины в Бердске Карим Худжабеков также опроверг данную информацию. К слову сказать, землю для мечети мусульмане Бердска «выбивают» аж с 2009 года.

- Нам землю еще не выделили. В последний раз мы обсуждали это с администрацией Бердска в прошлом году. Нам не принципиально в какой части города она будет. Самое главное, чтобы она была. Ведь мусульманских семей в Бердске много, а в Искитим или Новосибирск ездить неудобно. Из-за этого многие пропускают молитвы, - рассказал Карим Тимурович сегодня, 17 августа.

Стоит отметить, что мечетей в Новосибирске — 4, а в соседнем с Бердском Искитиме -1. Как отметил Карим Тимурович, для строительства мечети в Бердске и обустройства подъездных путей для нее потребуется около 20 соток земли. Строить мечеть мусульмане Бердска планируют на пожертвования верующих.

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