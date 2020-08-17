Как распознать начало сердечного приступа. При каких явлениях нужно срочно вызывать врача?

Сердечные приступы являются одной из главных причин смерти в западных странах. Вот почему важно уметь распознавать симптомы сердечного приступа, когда он начинается. Большинство людей думают, что инфаркт случается внезапно, но это не всегда так.

Симптомы инфаркта часто путают с симптомами менопаузы

Сигналы появляются за несколько недель до фактического события.

Сигналы о надвигающемся сердечном приступе

Когда у человека сердечный приступ, его сердце перестает перекачивать кровь по всему телу из-за сердечной аритмии. Эта сердечная аритмия часто вызвана закупоркой артерий. Многие люди, которые пережила сердечный приступ, страдают от следующих вещей в течение нескольких недель, предшествующих событию: боль в груди, одышка, тошнота, головокружение, обморок и учащенное сердцебиение.

Тихий сердечный приступ

Половина всех сердечных приступов происходит незаметно. Когда большинство людей думают о сердечных приступах, они думают о том, что испытывают невероятную боль и задыхаются. Но сердечный приступ также может пройти совершенно незамеченным. Появляется сильная усталость – больше, чем обычно, учащается сердцебиение и повышается потоотделение. Но эти симптомы могут возникнуть и по ряду других причин, нет никаких реальных причин думать о сердечном приступе сразу же.

Нужно сразу же обратиться к врачу, если одновременно появляются два или более симптомов:

стеснение или ощущение сдавливания в груди, которое может распространиться на шею, челюсть или спину;

повышенное потоотделение;

рвота, тошнота;

боль в верхней части живота;

боль между лопатками;

одышка;

крайняя усталость;

головокружение;

беспокойное чувство, тревога;

учащенное дыхание.

Особенности сердечного приступа у женщин

У женщин сигнал и симптомы сердечного приступа часто менее ясны, чем у мужчин. Симптомы инфаркта часто путают с симптомами менопаузы. Важными причинами сердечных заболеваний являются гены, высокое кровяное давление, ожирение, стресс, недостаточная физическая нагрузка или курение.

Как и мужчины, женщины испытывают стеснение или сдавливающую боль в груди, которая может распространяться на плечи, шею, челюсть, спину и область живота. Боль часто длится дольше 5 минут и может сопровождаться потливостью, тошнотой или рвотой. Однако женщины часто испытывают и другие симптомы. Не стоит также игнорировать следующие проблемы со здоровьем, которые могут указывать на сердечные заболевания:

внезапная потеря зрения, двоение или помутнение зрения;

опухшие ноги. Опухшие или болезненные ноги могут указывать на тромбоз глубоких вен. Эта проблема может привести к закупорке аорты;

обесцвеченные веки. Желтые веки или желтые пятнышки на веках могут указывать на то, что уровень холестерина в крови слишком высок, что увеличивает риск сердечных заболеваний;

красные, чувствительные десна. Бактерии полости рта попадают в кровоток и обитают рядом с сердечным клапаном;

посинение пальцев рук, ног, мочек ушей, губ или щек. Это может быть вызвано недостатком кислорода в тканях, что может указывать на сердечную недостаточность.

Симптомы могут возникать очень внезапно или более медленно и могут отличаться у каждого человека. Очень важно сохранять спокойствие во время сердечного приступа. Не стоит ехать в больницу самостоятельно, нужно сразу вызвать скорую помощь.

Источник: rsute