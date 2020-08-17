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Как распознать начало сердечного приступа. При каких явлениях нужно срочно вызывать врача?

14:29 17.08.2020 Фото: pxhere
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Сердечные приступы являются одной из главных причин смерти в западных странах. Вот почему важно уметь распознавать симптомы сердечного приступа, когда он начинается. Большинство людей думают, что инфаркт случается внезапно, но это не всегда так.

Как распознать начало сердечного приступа. При каких явлениях нужно срочно вызывать врача?
Симптомы инфаркта часто путают с симптомами менопаузы

Сигналы появляются за несколько недель до фактического события.

Сигналы о надвигающемся сердечном приступе

Когда у человека сердечный приступ, его сердце перестает перекачивать кровь по всему телу из-за сердечной аритмии. Эта сердечная аритмия часто вызвана закупоркой артерий. Многие люди, которые пережила сердечный приступ, страдают от следующих вещей в течение нескольких недель, предшествующих событию: боль в груди, одышка, тошнота, головокружение, обморок и учащенное сердцебиение.

Тихий сердечный приступ

Половина всех сердечных приступов происходит незаметно. Когда большинство людей думают о сердечных приступах, они думают о том, что испытывают невероятную боль и задыхаются. Но сердечный приступ также может пройти совершенно незамеченным. Появляется сильная усталость – больше, чем обычно, учащается сердцебиение и повышается потоотделение. Но эти симптомы могут возникнуть и по ряду других причин, нет никаких реальных причин думать о сердечном приступе сразу же.

Нужно сразу же обратиться к врачу, если одновременно появляются два или более симптомов:

  • стеснение или ощущение сдавливания в груди, которое может распространиться на шею, челюсть или спину;
  • повышенное потоотделение;
  • рвота, тошнота;
  • боль в верхней части живота;
  • боль между лопатками;
  • одышка;
  • крайняя усталость;
  • головокружение;
  • беспокойное чувство, тревога;
  • учащенное дыхание.

Особенности сердечного приступа у женщин

У женщин сигнал и симптомы сердечного приступа часто менее ясны, чем у мужчин. Симптомы инфаркта часто путают с симптомами менопаузы. Важными причинами сердечных заболеваний являются гены, высокое кровяное давление, ожирение, стресс, недостаточная физическая нагрузка или курение.

Как и мужчины, женщины испытывают стеснение или сдавливающую боль в груди, которая может распространяться на плечи, шею, челюсть, спину и область живота. Боль часто длится дольше 5 минут и может сопровождаться потливостью, тошнотой или рвотой. Однако женщины часто испытывают и другие симптомы. Не стоит также игнорировать следующие проблемы со здоровьем, которые могут указывать на сердечные заболевания:

  • внезапная потеря зрения, двоение или помутнение зрения;
  • опухшие ноги. Опухшие или болезненные ноги могут указывать на тромбоз глубоких вен. Эта проблема может привести к закупорке аорты;
  • обесцвеченные веки. Желтые веки или желтые пятнышки на веках могут указывать на то, что уровень холестерина в крови слишком высок, что увеличивает риск сердечных заболеваний;
  • красные, чувствительные десна. Бактерии полости рта попадают в кровоток и обитают рядом с сердечным клапаном;
    посинение пальцев рук, ног, мочек ушей, губ или щек. Это может быть вызвано недостатком кислорода в тканях, что может указывать на сердечную недостаточность.

Симптомы могут возникать очень внезапно или более медленно и могут отличаться у каждого человека. Очень важно сохранять спокойствие во время сердечного приступа. Не стоит ехать в больницу самостоятельно, нужно сразу вызвать скорую помощь.

Источник: rsute

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