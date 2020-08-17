Глава РПЦ: не отвечайте злом на зло

Если кто нас злословит, мы того хвалим, кто нас гонит - того мы терпим - обыкновенного человека это может даже на первый взгляд смущать, считает патриарх.

Тот, которому мы отвечаем добром на зло, может и не оценить это

"Словами, от которых веет радикализмом" назвал патриарх Кирилл сегодня во время воскресной проповеди в храме Святителя Николая в Красногорске, который он освятил и в котором служил Божественную литургию, знаменитый отрывок из Первого послания апостола Павла коринфянам.

Если кто нас злословит, мы того хвалим, кто нас гонит - того мы терпим - обыкновенного человека это может даже на первый взгляд смущать, считает патриарх.

Потому что утверждение апостола радикально отличается от того, как мы реагируем на обиды, на несправедливость.

- Разве мы хвалим того, кто нас злословит? - переспросил патриарх. -Нет, мы наоборот стараемся посильнее его позлословить.

Особенно когда много возможностей для этого дают интернет и социаьные сети, как раз та часть информационного пространства, которая, по словам патриарха, преисполнена борьбы, ненависти, злословия, оскорблений.

Сколько страданий от того, что мы злословим и на злословия отвечаем злословием. И терпеть ничего не можем, если что-то происходит не так, как нам казалось бы должно происходить. Единственное, что нас сдерживает иногда, по словам патриарха, так это подчиненность вышестоящим властям, которые за нетерпеливость могут и по шапке дать. Или сильный человек рядом, который не сдаст свои интересы. А если все на равных или рядом слабые, то разве мы будем терпеть злословие или хвалить тех, кто нас будет хулить. Так о чем же говорит апостол Павел? И что значат его слова -это иносказание, какая-то фантазия, притча? Нам кажется, что так в жизни не бывает. Но апостол Павел, уточняет патриарх, говорит о том, как должно быть в жизни.

Потому что всякое зло, которое не останавливается добром, продолжает действовать среди людей и расширяться. Ответ злом на зло не останавливает тех, на кого оно направлено, и порождает ответное желание ударить еще сильнее. Происходит, по словам патриарха, эскалация зла. И вот уже люди говорят: ну что с нашим миром происходит, куда мы все валимся? И указывают на добрые фильмы 50-60-х - "ведь это же наши родители времен нашего детства".

И вроде политические условия были не лучшие, и материальные условия жизни, но посмотрите на лица в тех старых фильмах, ведь это же другие лица.

- Это означает, - заключил патриарх, - что мы как цивилизация становимся хуже, а не лучше, при всех наших потрясающих технических достижениях.

А если человек не способный на зло отвечать добром силен разумом, образованием, властью и техническими средствами, то он может стать очень страшным человеком.

Ответ же на зло добром, как призывает нас апостол Павел, останавливает зло. И иначе его остановить нельзя.

Тот, которому мы отвечаем добром на зло, может и не оценить это.

Но кто-то не оценит, а кто-то несомненно задумается, уверен патриарх, и удивится ответу добром на зло.

Добро в ответ на зло или по крайней мере отсутствие ответного зла, если нет силы на добро - это и есть то, что останавливает мир от распада и уничтожения, уверен патриарх. И это очень часто демонстрируется в международных делах, в сфере внешней политики. "Ну если бы на всякую глупость, в том числе и с применением оружия, тут же бы отвечали применением оружия еще большей силы, то, наверное, мир бы не существовал. Ведь каждый день нам говорят, что где-то там кого-то убили, … произошло столкновение".

Но люди ищут мирное решение проблемы. И не потому что все такие добренькие, а потому что понимают, что, отвечая силой на силу, ты только содействуешь эскалации силы и утверждаешь зло. В сфере внешней политики это понимают, потому что последствия могут быть ужасными, считает патриарх.

- Мы знаем, что если где-то происходят конфликты, все мировое сообщество стремится как бы сразу снять с повестки дня эту тему, примирить враждующих, остановить не силой, а переговорами, - сказал патрарх. - Но если это понятно тем, кто занимается политикой, насколько же это должно быть понятно нам, православным людям, которые сегодня научены этим удивительным посланием апостола Павла, требующим от нас не отвечать злом на зло.

Давайте попробуем хотя бы один раз помолиться о тех, кто нас давит, притесняет или воспринимается нами как враг, призвал патриарх. А потом посмотреть в глаза этому человеку. Не ожидая, что он исправится, просто посмотреть. "Уверяю вас, не в 100 процентах случаев, но в очень многих вы исправите человека, который делал зло, поможете ему осознать свою неправду",- сказал патриарх.

По его словам, действительно, много случаев, когда, встречаясь с ответным добром на совершенное зло, люди осознавали свой грех, приходили, просили прощения и каялись.

Это самая сильная и убедительная реальность, считает патриарх, как бы это ни казалось кому-то не очень реалистичным.

Если бы на зло всегда отвечали злом, то зла было бы в мире больше, чем добра. И когда это будет так, мир погибнет. Потому что зло нежизнеспособно. Его перспектива - небытие, смерть.

Пришествие Антихриста - это глобальная победа зла. Но там, где добро, там жизнь.

Патриарх призвал услышать великий призыв апостола - делать добро вопреки совершаемому против нас злу, утверждать его даже тогда, когда нужно терпеть, сжав зубы, и никогда не поддаваться инерции зла.

И напомнил, опираясь на изречение святого Григория Нисского о том, что зло происходит от нашего хотения, и в руках каждого человека - его личная жизнь и будущее, а в руках всего человечества жизнь всей человеческой цивилизации.

Источник: РГ