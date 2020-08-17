17.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

О том, как начнут учиться дети с 1 сентября в Бердске, и о коммерции в школах до 27 августа расскажет Жанна Тузова

22:07 17.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
0

Можно ли взимать деньги за шкафчики, на косметический ремонт и жалюзи, расскажет управление образования до 27 числа.

О том, как начнут учиться дети с 1 сентября в Бердске, и о коммерции в школах до 27 августа расскажет Жанна Тузова
О том, как пойдут дети в школу, расскажут до 27 июля

11 августа редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос в управление образования и молодежной политики с 6 вопросами о форме обучения, обеспечения учеников и учителей средствами защиты и возможностями коммерции в стенах школы - правомерно ли собирать деньги на ремонт, жалюзи и антисептики? Публикуем список вопросов, заданных начальнику управления образования Бердска Жанне Тузовой:

1. Вправе ли руководство школы просить деньги на косметический ремонт класса или самого здания школы? В праве ли делать это классный руководитель?
2. Вправе ли руководство школы просить деньги на антисептики для обеспечения безопасности от COVID-19 в связи с началом учебного года? В праве ли это делать классный руководитель?

3. На что вправе собирать деньги с родителей администрация школы? На что вправе собирать классный руководитель?
4. Чем из средств личной защиты (маски, перчатки, антисептики, противочумные костюмы) школа обязана обеспечить педагогический состав при выходе на очное обучение 1 сентября 2020 года?
5. Чем из средств личной защиты (маски, перчатки, антисептики, противочумные костюмы) школа обязана обеспечить учеников при выходе на очное обучение 1 сентября 2020 года?
6. Какие формы обучения предоставлены для обучения с 1 сентября 2020 года? Как может быть организована очно-заочная форма обучения?

14 августа из управления образования пришла просьба об отложении ответа на 17 дней - до 27 августа.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации, ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок. Ответ направим в срок до 27 августа 2020 года, - объяснила директор МКУ управление молодежной политики Бердска.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

6 вопросов - это много?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Посадили на 6 лет руководителя секты "бога Кузи" Цукермана за мошенничество 2
22:21 17-08-2020
Посадили на 6 лет руководителя секты
Бердск"Блогера ждем:" Продает надгробный памятник IPhone за 35 000 рублей мемориальное бюро Андрея Рулика в Бердске 2
22:20 17-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день 257
22:17 17-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
БердскДолго ждете результата теста на COVID-19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный 2
22:15 17-08-2020
Долго ждете результата теста на COVID-19 в Бердске? Скорее всего, у вас положительный
Бердск100-тысячному жителю Бердска Толе Белову уже 8 лет. Он ведет блог и фанатеет от Niletto
22:13 17-08-2020
100-тысячному жителю Бердска Толе Белову уже 8 лет. Он ведет блог и фанатеет от Niletto
БердскПринимают роды у свиней и убирают навоз работники пансионата им. Калинина в Бердске, сообщил Минтруд 4
22:09 17-08-2020
Принимают роды у свиней и убирают навоз работники пансионата им. Калинина в Бердске, сообщил Минтруд
Бердскתזימ: Таинственные знаки проявились на асфальте в Бердске. Неужели это клинтгонский язык? 5
22:09 17-08-2020
תזימ: Таинственные знаки проявились на асфальте в Бердске. Неужели это клинтгонский язык?
Бердск"Буду обжаловать вплоть до Москвы": Несправедливым назвал решение суда Бердска напавший на начмеда ЦГБ Шахатову Александр Охотин 8
22:08 17-08-2020
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты? 42
22:08 17-08-2020
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты?
БердскБез фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно "Поздравляем!" 6
22:08 17-08-2020
Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно